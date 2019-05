Un discurso optimista para celebrar Canarias

Lourdes Santana, Premio Canarias de Comunicación, apuesta por la educación pública

Canarias funciona. Así de contundente se mostró ayer el presidente en funciones del Ejecutivo regional,?Fernando Clavijo, que defendió ante los "profetas del apocalipsis" y los "vampiros del pesimismo" que el Archipiélago "trabaja y avanza". En el Acto Institucional de entrega de los tres Premios Canarias y doce Medallas de Oro de este año, celebrado en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria con motivo de la celebración del Día de Canarias, Clavijo señaló que ante el enfriamiento de la economía, es necesario "cerrar filas y empujar" para cambiar la realidad. "Sea lo que sea que nos espere a la vuelta de los meses, sabremos afrontarlo con la misma determinación y con la misma fuerza que hemos exhibido en los últimos años", recalcó.

Sin hacer mención expresa al brexit, pero sí a las voces que alertan sobre los síntomas de agotamiento del turismo, el jefe en funciones del Gobierno indicó que "no hay nada que sea para siempre". Clavijo, en el que podría ser su último discurso como presidente, ofreció una visión positiva del presente y futuro de la región al tiempo que subrayó que la última recesión económica demostró que Canarias no dejó a nadie "tirado en la cuneta". "El mundo es cambio y superación. La vida de los países consiste en ir superando las crisis que de forma cíclica nos amenazan. Y consiste en salir de cada crisis con mayores fortalezas y con mejores condiciones sociales", esgrimió.

En un acto emotivo y en un teatro Alfredo Kraus abarrotado se hizo entrega de los Premios Canarias que, en la presente edición, fueron otorgados a la periodista Lourdes Santana, directora del Grupo Prisa en Canarias, en Comunicación; la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias/CEAR, en el apartado de Acciones Altruistas y Solidarias; y al catedrático de la Universidad de La Laguna José Secundino Gómez Soliño, en el apartado de Internacional, que se acaba de retirar de la docencia.

El presidente en funciones del Ejecutivo canario destacó, a su vez, que en tres décadas las Islas han dado un "salto de gigante" en su propio desarrollo. "Claro que tenemos problemas, pero créanme, con objetividad, que no lo hemos hecho nada mal", remarcó. Y no por la acción de los políticos que en estos momentos están al frente de las administraciones públicas, según aclaró, sino porque la sociedad en su conjunto, "con su esfuerzo anónimo", ha llevado a la región al camino del progreso. Bajo su punto de vista, la acción política no es determinante para el éxito si no tiene una sociedad detrás que sea capaz de conseguirlo. Por eso, ante las voces que advierten de "nubes de tormenta", Clavijo prefirió hacer hincapié en el proyecto de éxito del?Archipiélago.

Clavijo citó a las doce Medallas de Oro de Canarias, que también fueron reconocidos en el acto institucional de ayer: Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Coag); Asociación Corazón y Vida de Canarias; el jugador de balonmano Daniel Sarmiento; el doctor en Teología y pastor presidente de la Misión Cristiana Moderna, Ángel Hernández; las hilanderas de seda de El Paso; Manuel Padrón, miembro fundador de la Sociedad Cooperativa Limitada de Ganaderos de El Hierro; el Ramo de Arure; la Agrupación Folclórica de Coros y Danzas de Arrecife; la UD Granadilla Egatesa; el Programa Ansina; la profesora Beryl Pritchard y Octavio?García, este a título póstumo como uno de los 200 homosexuales encarcelados en la Colonia Agrícola Penitenciara de Tefía, Fuerteventura.

"Ante los que todo lo pintan de negro, porque su oficio parece ser la oscuridad, los canarios levantan cada día la obra colectiva de un país mejor", agregó Clavijo. El presidente también dedicó unas palabras a los tres Premios Canarias, a quienes se refirió como "tres proyectos profesionales y de vida que se yerguen como faros luminosos".

Uno de estos Premios Canarias, la periodista Lourdes Santana, aseguró durante el acto que "la mayor inversión y apuesta que debe hacerse en Canarias es por la educación pública". Santana, Premio Canarias de Comunicación, habló ayer en nombre de todos los galardonados por el Día de Canarias y destacó la necesidad de poner en valor la educación pública y el acceso a la cultura y a la ciencia como "motor de cambio" de la sociedad de las Islas. Los tres premios Canarias tienen en común precisamente "nuestro ideal de una sociedad democrática donde todos podamos vivir en armonía y con igualdad de oportunidades y nuestra firme apuesta por la educación pública como motor de cambio", subrayó Santana. La directora del Grupo Prisa en Canarias considera que la enseñanza "es el ascensor social que nos ha permitido tener acceso a la cultura, a la ciencia y, en el caso de las mujeres, romper las cadenas que supuso para nuestras madres la falta de independencia económica".