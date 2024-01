Canarias es fruto de diferentes culturas: todos aportan para hacer de las islas un lugar fantástico para disfrutar siempre que uno quiera aportar. Todos aquellos que visitan Canarias abandonan las islas con la sonrisa del que sabe que ha disfrutado y cumplido con uno de sus deseos.

Miriam Soler (@Miriammsolerr), una usuaria de Tik Tok que vive en Canarias ha descrito en la red social china lo que supone para ella el vivir en las Islas. Desde luego, ha puesto la comida como argumento principal de su defenda canaria. ¡Cómo no! Aunque no vamos a hablar de un plato autóctono, lo que relatamos a continuación es algo que no comparten tantos países como pudiera parecer a priori.

Lo que a Miriam Soler le ha sorprendido sobre manera de Canarias es algo que muchos isleños disfrutan día a día.Con más de 98,000 visualizaciones, Miriam Soler revela las 10 cosas que más le han sorprendido positivamente de Tenerife, destacando la singularidad de las Papas Locas. En el video, Miriam resalta: "No hay casi patatas bravas para tomarte con una Coca-Cola, hay papas locas o papas arrugadas, que son más comunes".

Esta inigualable delicia, que ha evolucionado desde su papel original como acompañamiento en bares y cafeterías, ha llegado a Canarias desde Sudamérica, ganando popularidad rápidamente en diversas partes del país. Miriam describe la experiencia de disfrutar de las papas locas como "una bomba con la que comes, meriendas y cenas. Están buenísimas".

Perzonalización total

La versatilidad de las papas locas permite a los comensales personalizarlas a su gusto, con opciones que incluyen bacon, queso, mostaza, ketchup, atún, y prácticamente cualquier ingrediente que se desee añadir. Miriam enfatiza que la preparación es tan sencilla que cualquiera puede recrear este festín culinario en casa.

Este 'cládico canario' que ha trascendido las fronteras locales, se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales, capturando la atención de foodies y amantes de la gastronomía. La popularidad de las papas locas sigue en ascenso, demostrando que la creatividad culinaria de la región continúa sorprendiendo y deleitando a todos los paladares.