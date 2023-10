La Comisión Europea (CE) prohibirá la venta de productos a los que se hayan añadido intencionadamente microplásticos, tales como detergentes, cosméticos o juguetes, entre otros, para evitar la liberación al medio ambiente de aproximadamente medio millón de toneladas de estas partículas sintéticas. Por ejemplo, la prohibición de la purpurina no adherente o las microesferas exfoliantes será efectiva antes de que acabe este mes de octubre.Y claro, cómo le cuentas a un canario carnavalero que le vas a quitar la purpurina en febrero, que sus noches de fantasía van a dejar de brillar o que va a llegar a casa a las tantas de la mañana sin un atisbo de habérselo pasado del diez la noche anterior...

¿Qué era lo que cabía esperar? Pues lo que propone el humorista Aaron Gómez en un simpático sketch en sus redes sociales... El comercio clandestino de la purpurina para los Carnavales de 2034 con "polvito de estrella, papá".

El cómico tinerfeño se hace de la noticia de la CE que avanza que "la purpurina no adherente o las microesferas exfoliantes será efectiva en 20 días". Y claro, ¿qué hacemos los carnavaleros sin purpurina? pues habrá que "pillarla" donde sea, como si es en el mercado negro, apunta con sorna el humorista imaginándose el Carnaval de 2034..

En el vídeo que ha compartido en sus redes sociales, se ve a un "pibe" que se le ofrece a un carnavalero disfrazado venderle purpurina "de la buena".

"Shssss, pibe ¿quieres brillar?", le dice uno de los personajes del sketch al otro que está disfrazado y que le responde: "¿Pero es buena?"

-"Microplástico de primera calidad; brillo puro, polvito de estrellas, papá".

-"¿Pero no se me irá a caer en mitad de la noche cuando sude?"

-"Niño, esto aunque te restregues, lo vas a tener pegado hasta los Carnavales del año que viene, oíste".

-"¿Y a cuánto lo tienes"

-"Tengo el bote chico a 50 y el pack de grupo especial de amanecida de Carnaval, a 200".

-"No, no el pequeño, que me pillan con el otro y me voy al talego".

Al final Aarón Gómez señala: "Tranquilos, que seguirá habiendo purpurina... biodegradable. Y de todas formas no pasa nada, que aquí solo necesitamos una excusita para ponernos a brillar"