La tinerfeña Valeria González, hija de Hilda Siverio que falleció el pasado 9 de febrero tras una larga batalla contra el cáncer, ha querido compartir en sus redes sociales un recuerdo muy especial con todos sus seguidores para celebrar este 26 de septiembre el cumpleaños de su madre. Hilda Siverio sufría un cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2014. Hilda llegó al corazón de miles de personas en todo el mundo porque siempre le puso una sonrisa a la enfermedad y enseñó a muchos a motivarse pese a la adversidad y el dolor que supone padecer una enfermedad de este tipo, porque no sufría un cáncer de mama tipo, sino el subtipo más agresivo que existe y que, hasta la fecha, no tiene cura: el triple negativo metastásico.

"Hoy es un día bastante importante para mi porque es el cumple de mi madre", comienza diciendo Valeria en un emotivo vídeo que ha recibido la respuesta cariñosa de miles de personas en apenas unas horas. "Aparte de que quiero que vean lo que le he regalado, quiero hacer una mini reflexión con ustedes", añade la joven en su cuenta de TikTok.

"He decidido regalarle una estrella, porque cada vez que miro al cielo es como si el caos que tengo aquí desapareciera", revela Valeria para explicar a continuación que le "apetecía que cada vez que mirara arriba a partir de ahora, la viera a ella (Hilda) y que el brillo de las estrellas también me recuerde que el amor y la energía nunca se desvanece, sino que siempre estará ahí si tú decides recordarlo", comenta la joven.

Llevo una semana bastante mala pero siempre recuerdo que me decía si te toca estar mal, fastidiale a la vida y sonriele 💓

En el vídeo hace también una reflexión: "¿Te acuerdas de disfrutar cada día cada momento?", se pregunta Valeria para contestar luego que "no hay que estar pensando tanto en todas las cosas, reflexionar y preocuparte por tus cosas (...) No hay que dejar de vivir, ni dejar de hacer cosas". Así, Valeria González pone un ejemplo para que podamos entender esta idea: "Cuando vas a ir a comprarte un helado porque tienes ganas, tienes un antojo, nadie se lo come pensando en que se va a acabar, de lo contrario nadie se comería un helado", explica. "Disfruta de tu helado, cómetelo y deja de pensar tanto en el día a día. Cómete el helado aunque el helado en algún momento se vaya a acabar, pero eso no significa que dejes de disfrutar del helado.

El vídeo concluye mostrando a Valeria con el cerficado de haber "registradi" una estrella con el nombre de su madre en una web especializada en este tipo de productos.

Hilda Siverio, un icono

Hilda se conviritió en una influencer en las redes sociales que nunca perdió las fuerzas y así se lo transmitía a sus seguidores. Convertida en un icono de la lucha contra el cáncer, no dejó que sus ánimos decayeran y todos sus vídeos se viralizaban por la naturalidad con la que hablada de su enfermedad. Se convirtió en un ejemplo a seguir para muchas personas que padecen cáncer y para muchas otras con enfermedades crónicas, tal era la fuerza de voluntad y la alegría que le imprimía a todo lo que hacía.

Su historia

Hilda Siverio nació en Tenerife en 1971. Cuando estaba embarazada de su tercer hijo fue diagnosticada de cáncer de mama. En 2022, su enfermedad avanzó y el cáncer mutó en una metástasis ganglionar y ósea con un pronóstico poco favorable.

Aún así, siempre siguió mostrando su eterna sonrisa. 'Sácale una sonrisa al cáncer'. Este era su lema, como reza su cuenta de Facebook. Una sonrisa que nunca perdió y con la que decidió enfrentarse a su enfermedad y aprender a convivir con ella.

Hilda Sivero llegó a escribir las siguientes líneas:

Carta a mi cáncer:

"Llegaste a mi vida como un ciclón, intentaste borrar todo lo bueno que tenía en ella, llegaste para llenarme de dolor, para que mi tiempo se detuviera y se volviera lento y a la vez un suspiro, llegaste para llenar mi espacio de lágrimas, de dolor, que equivocado estabas conmigo, viniste como una brisa, en forma de tempestad, gris y oscura para apagar mis días de Luz.

Llegaste queriendo llenar mi mente de miedos y arrebatar mi sonrisa, me enseñaste con una gran cachetada lo dura que es la vida, me enseñaste que mi pasaje en este viaje llamado vida no tenía fecha de llegada. Es más, no me diste ni tiempo a saber que estaba de viaje. Viniste y me has enseñado tanto, que ya sé. Que no me importa, quizás porque aprendí que ya la vida no son plazos, ni ciclos, ni espacios, son momentos únicos e irrepetibles. Y yo te grito que te doy las gracias por enseñarme que esa es la única realidad de la vida. Que aquí nadie es eterno, que lo único seguro es que naces para morir y yo te he enseñado cómo he querido convivir contigo.

Mi humor apaga tú fuerza, el coraje de levantarme pisando fuerte para recordarte que sigo viendo la vida tan bonita. Sé que cuanto más río, más débil eres para mí. Cuánto más vivo cada día, más mueres tú en mí. Me enseñaste que la dueña de mi cuerpo soy yo y es tan bonito ver la vida así…

Me mandas dolor y yo seguiré regalándote sonrisas. Te he dado algo que no esperabas y es no luchar contra ti, sino darte las gracias por este milagro diario. He vivido tan bonito: amar y ser correspondida. Ojalá no se olvide el recuerdo de mi sonrisa…"