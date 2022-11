Los hosteleros llevan meses quejándose de la falta de camareros para cubrir las temporadas de alta afluencia como el verano o las Navidades. La falta de mano de obra llama la atención cuando hay registradas 187.904 personas que buscan un puesto de trabajo en Canarias. Según los últimos datos publicados la semana pasada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el paro descendió el pasado octubre en 757 desempleados menos, un 0,4% respecto al mes anterior.

Lejos de situarse entre las profesiones mejor pagadas, los asalariados de la hostelería y otros servicios se encuentran entre las actividades peor pagadas en el mercado laboral, según los datos de la Encuesta de Estructura Salarial del INE. A estas bajas retribuciones hay que sumar que son muchos los profesionales los que se quejan de las largas jornadas de trabajo sin casi descansos.

Para denunciar los abusos que se puedan llegar a comer en el sector, se ha creado el perfil @soycamerero. Esta cuenta de Twitter publica una conversación de WhatsApp entre una empresa y una trabajadora en la que se le informa a la aspirante al puesto de trabajo sobre las condiciones del mismo. La aspirante al puesto de camarera explica que tiene vehículo propio, carné de conducir y que no tiene problemas para desplazarse. Sin embargo, la respuesta que recibe por parte de la empresa no solo se ha hecho viral, sino que ha indignado a muchos internautas.

Nada, según dicen son casos excepcionales... pic.twitter.com/GQ3F8nYFfy — Soy Camarero (@soycamarero) 31 de octubre de 2022

"Mira, el horario sería de cinco a dos o de seis a tres. Los fines de semana una hora más", explican desde la empresa a la candidata a ocupar el puesto de camarera para añadir: "El sueldo es de 30 euros diarios más cinco euros por copa que 'te enbiten' [sic o traducción literal de la conversación mantenida por WhatsApp]. "¿Nueve horas y media?" de trabajo por "¿3,30 la hora?", responde la camarera. Ante el asombro de la trabajadora al escuchar las condiciones del puesto, el representante de la empresa asegura: "Bueno, esto es lo que paga la dueña. Bueno, todos los bares allí cerca pagan eso".

¿Y cuál ha sido la respuesta que le ha dado la trabajadora a la empresa? "Vale, pues gracias pero no estoy interesada entonces. No voy a trabajar por 3,30 euros la hora".

La publicación de esta conversación ha encendido las redes sociales y muchos internautas no solo critican la precariedad del sector, sino que también recomiendan que el asunto se denuncie a la Inspección de Trabajo.