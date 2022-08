La generalización de los pagos digitales ya es un hecho y, en España, Bizum es uno de los más utilizados. Muchos usuarios de esta plataforma piensan que pueden hacerse pagos a otros países o recibirlos, pero esto no siempre es así.

Conozcamos la particularidad que nos permite realizar operaciones de cobro o de pago por Bizum a ciudadanos que residen en el extranjero.

Puedes hacer un Bizum a un teléfono extranjero siempre que el número esté asociado a una cuenta bancaria de España

Esa es la condición imprescindible para que puedas efectuar un pago internacional usando Bizum. No importa si el ciudadano que reside fuera de nuestras fronteras tiene un número de teléfono con prefijo internacional español o extranjero.

La misma condición que se necesita para que puedas recibir un pago enviado por un ciudadano extranjero: el requisito obligatorio en ambos casos es que el ciudadano disponga de una cuenta bancaria cuyo IBAN comience por ES, el indicativo de que la cuenta es española.

¿Por qué no puedes hacer un Bizum a otro país si el receptor del pago no tiene una cuenta bancaria en una entidad financiera española?

Bizum es una plataforma de pago común de toda la banca española, que nació en el año 2016 como resultado de un innovador proyecto nacional de desarrollo de fórmulas de pago digitales.

Por lo tanto, en Bizum no está integrada ninguna entidad bancaria del extranjero y por eso no puede hacerse ningún pago a cuentas bancarias que no sean españolas.

¿Qué ocurre si te mudas al extranjero y abres una cuenta en una entidad bancaria del país?

Si cierras la cuenta bancaria de España a la que tienes asociado tu número de teléfono, ya no podrás enviar o recibir dinero usando Bizum.

¿Y si cambias el número de teléfono por otro con prefijo internacional extranjero?

En ese caso, podrás seguir realizando Bizums, siempre y cuando asocies tu número de teléfono extranjero a tu cuenta bancaria española.