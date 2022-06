Mensaje claro y contundente en la esquela de la difunta Ana María Arbelo García para el que lo quiera entender. La esquela se desarrolla según los parámetros habituales, con la información básica sobre el velatorio y el entierro. Hasta que llega una nota escrita por los hijos de la fallecida: "Tanto H.P. vivo y se muere nuestra madre".

Ana María Arbelo falleció en Santa Cruz de Tenerife el pasado 23 de junio a los 68 años de edad.

No es la primera vez que en los últimos tiempos se han publicado esquelas con mensajes fuera de lo común. En el mes de mayo de 2021, en el periódico EL FARO DE VIGO, del mismo grupo editorial que LA PROVINCIA publicó una esquela una nota al final, una oración que encierra una historia que solo los protagonistas conocerán: "Hermanos y familia que no se han preocupado en todos estos años, que no se molesten en venir".

Si existe el Mas Allá, seguro que el hombre estará vigilante para que se cumpla su última voluntad.