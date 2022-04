Siempre se ha dicho que el hábito no hace al monje, pero no cabe duda de que la apariencia física es un factor más que a tener en cuenta a la hora de encontrar un trabajo o relacionarnos con los demás, aunque el aspecto no influya para nada en la aptitud o capacidad para desempeñar dicho empleo. Sin embargo, son cuestiones que se deben tener en cuenta porque acaban influyendo en la carrera profesional de cualquiera. Y esto es lo que le ha pasado a un profesor que lleva ejerciendo más de una década en un centro educativo, cuyo equipo directivo le ha prohibido dar clases a alumnos de menos de 6 años porque les aterroriza por su aspecto físico.

La polémica ha saltado a las redes sociales después de que Sylvain Hélaine haya dado a conocer su caso. Durante años se le ha conocido como el "profesor más aterrador del mundo" aunque él mismo se describe como "el maestro de escuela más tatuado del mundo", al considerar que su aspecto no da miedo. Sin embargo, Hélaine no solo tiene todo su cuerpo lleno de tatuajes sino también su cara, lengua e incluso ojos. Un aspecto que le ha abierto puertas en agencias de modelo y participar en series y películas, pero que sin duda le ha cerrado oportunidades en su verdadera vocación: la enseñanza. Aunque el hombre ha podido trabajar como profesor durante diez años, recientemente se ha dado a conocer que el centro educativo en el que trabaja le ha prohibido dar clases a los más pequeños, la razón: uno de sus alumnos de tres años tenía pesadillas con él porque le daba miedo su aspecto. View this post on Instagram A post shared by ▼▴ Sylvain ▴▼ (@freakyhoody) “Se quejó a sus padres y ellos escribieron una carta a mi jefatura diciendo que yo era un hombre radicalizado”, explicaba el docente lamentándose en BFM TV. El centro ahora solo le permite enseñar a los mayores de seis años para que no se vuelva a repetir ningún incidente parecido.