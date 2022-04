Es el llamamiento desgarrador de una joven de Tenerife para localizar a su perro Kevvo, a quien dejó a cargo de su expareja en Tenerife mientras ella estaba en Holanda. Relata ahora que la persona a la que se lo había dejado a cargo "lo entregó a una protectora de animales", sin embargo Ainhoa Chijeb asegura que se ha puesto en contacto con dicho albergue canino y "no consta que haya sido entregado en esta instalación".

Chijeb, que ha hecho un llamamiento en sus redes sociales, no puede aguantar el llanto ante la desesperanza por no saber donde se encuentra su perro, por lo que intenta hacer viral un reel en Instagram para intentar localizarlo ahora. Asegura que si Kevvo está con una familia bien atendido, no pretende recuperarlo para que esa familia no pase por un desagradable trance después de haberlo acogido, solo quiere saber si está con vida y bien atendido.

La joven ha realizado varios vídeos en los que muestra su desgarrador llamamiento para averiguar el paradero de su perro aunque, de momento, sin éxito. Asegura que Kevvo no tiene chip y por eso señala que está teniendo grandes dificultades para localizarlo.

La joven ofrece una descripción de su perro: Es un presa Canario mezclado con Stanford, de 2 años y medio. Patas y cola blancas. Pelaje canelo y blanco. Ojos color miel. Línea blanca en su rostro que hace una división. Hocico lado derecho negro e izquierdo blanco con manchas. Tiene una pequeña hernia de nacimiento en la panza. Sus patas ademas de blancas, donde las pezuñas se diferencian entre negras y blancas. No tiene ni cola ni orejas cortadas.

Si alguien lo ha visto puede contactar a través de los teléfonos de contacto: +34 697384627 Llamadas, Whatsapp.. ( Ainhoa Perez Chijeb) o al +34 660085091 (Julia Chijeb Armas). También pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico: achijeb@gmail.com