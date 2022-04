Muchos habréis visto en los últimos días un vídeo en el que el zumo de naranja entra en contacto con un test de antígeno dando positivo. Cómo es comprensible, las imágenes han dado la vuelta al mundo a través de Twitter, y por desgracia, ha animado a los negacionistas a seguir lanzando sus incongruencias. Pero tranquilidad, las pruebas siguen funcionando y Enfermera Saturada nos lo cuenta.

El resultado que aparece en el citado vídeo es "no válido" aunque aparezcan señaladas las dos líneas del test, la C y la T. Esto se debe a que es la T la primera que aparece, y no la C (de control), por lo que la prueba queda completamente invalidada, y no es positivo tal y cómo señala la persona que graba las imágenes.

La razón por la que aparecen las dos líneas es la alteración del pH: estos test llevan adheridas proteínas que se reflejan cuando se cumplen determinadas condiciones.

El líquido de la ampolla en el que mete el hisopo se debe mantener en determinados rangos para dar positivo, y si vertemos cualquier otro líquido en la prueba, esta dará "positivo", aunque realmente sea "no válido".