Las esquelas en los periódicos son algo común, pero desde hace tiempo siempre aparece alguna que llama la atención a los usuarios por lo escrito o por algún detalle concreto. Hace unos días el Faro de Vigo publicó una esquela en su periódico que ha sorprendido a muchos. En la misma se notificaba la muerte de Antonio Martínez Barreiro que falleció a los 92 años. Se comenta que su hijo y sus nietos ruegan una oración por él y se informa de los datos del velatorio y entierro.

Hasta aquí todo normal. Abajo del todo se ha añadido una nota en la que se podía leer alto y claro “Hermanos y familia que no se han preocupado en todos estos años, que no se molesten en venir”. No es un comentario que, de pie al humor, al contrario, es la realidad de muchas familias españolas. Actualmente, no pocas personas mayores se encuentran desamparadas por sus propias familias. Recordemos que durante la pandemia ha habido cuerpos sin reclamar.

Si hay familias que no cuidan de sus ancianos, hay muchas más de las que solo una parte de estas se encargan de ellos. Esto da lugar a riñas y acusaciones por ambas partes. De aquí el comentario de esta esquela.