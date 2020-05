Bares postcoronavirus: Una cerveza, cuatro euros

Algunas provincias españolas han logrado pasar a la Fase 1 este pasado 11 de mayo. Siendo así, la hostelería ha comenzado a reabrir de manera muy limitada después de estar cerrados a cal y canto durante cerca de dos meses. No obstante, los tiempos que corren no están siendo buenos para el negocio, tampoco para nadie.



Unos clientes han visitado un bar para tomarse sus primeras cervezas después del confinamiento en sus viviendas. Actualmente los bares pueden abrir a un 50% de su capacidad en las terrazas, algo que ha supuesto que muchos dueños sean reacios a abrir debido a que no es rentable. De todas formas, los clientes han pedido en un bar seis cervezas.



Cuando la cuenta ha llegado el precio por las cervezas eran nada menos que 24 euros. Como decía el usuario llamado BBQ "Pues si te van a soplar esto por 6 cervezas, mejor #QuedateEnCasa". El dueño del local les había cobrado cuatro euros por cada cerveza. La imagen se ha hecho viral en Twitter con medio millar de retuits y más de 1.400 me gusta.





Pues si te van a soplar esto por 6 cervezas, mejor #QuedateEnCasa pic.twitter.com/fp3P1BRLcK — BBQ (@BBQ8489) May 12, 2020