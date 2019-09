The Telegraph vende Tenerife como un enclave para "vacaciones de lujo"

The Telegraph

Imagen de Las Villas del Tenis del Abama Redort, publicada por el medio en la información. The Telegraph

The Telegraph, uno de los medios ingleses más relevantes, afirma que aunque Tenerife ha sido siempre un destino de playa barato para disfrutar de las vacaciones de invierno, ahora está dejando atrás "su imagen barata". "Están surgiendo nuevos hotles en toda la isla, se están construyendo casas de lujo y está desarrollando una reputación entre los turistas amantes de la gastronomía gracias a que alberga restaurantes con estrellas Michelín", informan en una publicación realizada días atrás.

"Tenerife es un vuelo de cuatro horas desde el Reino Unido y tiene sol todo el año, por lo que no sorprende que la mayoría de los compradores sean de Europa y se dirijan principalmente a la costa sur". añade el texto. Asimismo, indica a sus lectores que todavía es posible encontrar apartamentos por menos de 100.000 euros. "La mayoría de las propiedades más baratas se encuentran en el norte, alrededor de Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife", afirman y aseguran que se trata de zonas "más tradicionales y verdes", que se adaptan a quellos que quieren huir de los puntos turísticos.

La información continúa con las declaraciones de un agente inmobiliario que asegura que está viendo una tendencia de compradores que desean propiedades de lujo en la isla, particularmente en la costa oeste. "Costa Adeje, que se encuentra en la costa sureste al pie del Teide, se considera la ubicación más exclusiva. Es resistente y bastante árido, pero tiene excelentes playas y muchas comodidades", puntualiza para añadir, "2ambién es el hogar de dos de los espacios de alta gama de la isla, Golf Costa Adeje y el Abama Resort".

Precisamente Elodie Casola, directora de Marketing del Abama Resort, le explicó al medio que el interés por las villas que tienen en venta fue más alto de lo esperado y que se ha convertido en un punto de referencia. "Abama fue el primero; ahora todos nos siguen. Definitivamente parece que Tenerife se está convirtiendo en un destino de lujo", afirmó Casola a The Telegraph.

No obstante en el texto hay lugar también para la crítica. Y es que en el se asegura que "en 2015 las instituciones de Tenerife impusieron restricciones a los alquileres a corto plazo. Los espacios ahora se clasifican como residenciales o turísticos, y solo en este último se pueden alquilar propiedades semanalmente, mientras que los propietarios necesitan una licencia para alquilar su casa". "La ley es tan complicada que incluso algunos abogados no la entienden", dijo Caroline Müller, directora de la inmobiliaria internacional Engel & Völkers. "Debería ser más claro para que los inversores conozcan la situación", agregó antes de precisar que "en comparación con Mallorca, Tenerife todavía no tiene las casas de lujo disponibles. Pero creo que estamos en camino ".