Una turista ha denunciado cómo golpean a una cría de camello para adiestrarla en lo que será su tarea en el futuro, que no será otra más que pasear a turistas por el parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote: "¡Ay qué lástima!" y "¡Abusadores! se puede oír en el vídeo que ha compartido en sus redes sociales @lavacastyle. En el vídeo se observa cómo enseñan o adiestran a una cría de camello para que pueda soportar el peso de dos hombres mientras otro golpea al animal por detrás para ordenarle que se levante. La cría, que definitivamente no puede soportar el peso y no logra ponerse sobre sus cuatro patas, está unida con una soga a un ejemplar adulto adulto que va delante intentando tirar del pequeño camello.