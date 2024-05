La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Pedro Sánchez de traer a España el peronismo y ha lamentado los insultos del ministro Puente a Milei, "un presidente elegido por los argentinos en las urnas". "El peronismo ha llegado al otro lado del Atlántico. No esperábamos tener que pedir disculpas a los argentinos por tener un Gobierno capaz de insultar al presidente que han elegido en las urnas. Ellos empiezan a abandonar el peronismo y empiezan a ver la luz", ha dicho durante su intervención previa a un desayuno informativo de Miguel Tellado. Ayuso además ha acusado al presidente del Ejecutivo de "exponer y desguazar el prestigio de su mujer ante el mundo entero". "En el último episodio de culebrón de telenovela, a Sánchez le ha dado igual exponer y desguazar el prestigio de su mujer ante el mundo entero, quedando como muñidora de contratos y actuaciones impropias de la mujer de un presidente, y no dar explicaciones sobre lo que Begoña Gómez ha hecho o deshecho durante largos años. Un presidente no da pena, da explicaciones", ha subrayado.