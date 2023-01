Durante el 2022 se han producido escasos avances contra la corrupción en un mundo cada vez más violento. Así lo detalla el Índice de Percepción de la Corrupción, publicado por Transparency International, donde España se estanca en la prevención y lucha contra la corrupción, situándose en la posición 35 del ranking global. De acuerdo con la metodología del Índice de Percepción de la Corrupción, una diferencia de un punto por parte de España de un año a otro no constituye un descenso estadísticamente significativo. Sin embargo, una caída por segundo año consecutivo, es una clara señal de riesgo y peligro de seguir descendiendo en el año siguiente. Un índice que vuelve a estar encabezado por países nórdicos, mientras a la cola se sitúan países con algún tipo de conflicto, destacando además, que 26 países se encuentran en sus mínimos históricos. El cálculo del Índice de Percepción de la Corrupción, no mide la percepción ciudadana, si no qué a través del análisis de expertos basados en 13 informes internacionales de algunos organismos como Naciones Unidas, el Banco Mundial y otras instituciones independientes, se mide el nivel de corrupción en el sector público.