El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha pedido hoy disculpas por sus palabras en las que acusaba de racismo a toda la afición que el domingo que se encontraba en Mestalla pero ha insistido en que en el fútbol español se deben de tomar medidas "drásticas" para acabar con la "costumbre" de insultar en los campos de fútbol. "Estoy de acuerdo con Xavi, que me parece ejemplar...Estamos cansados de ser insultados todos los días. Detrás de los banquillos pasa de todo. Te dicen hijo de puta, maricón, que se muera tu madre, que se muera tu padre...Qué es esto? Esto no es una guerra, es deporte", ha explicado. Para Ancelotti, se debe seguir el ejemplo de Inglaterra donde no se insulta en los estadios porque se tomaron cartas en el asunto. "España no es un país racista pero hay racismo sobre todo en los estadios de fútbol donde todo está permitido. Condenar no es suficiente, hay que actuar", ha insistido. Asimismo, ha negado que Vinicius Jr esté pensando en abandonar el Real Madrid por esta circunstancia. "Él sabe muy bien que su futuro tiene que estar aquí", ha subrayado.