Luis Enrique Martínez ha pasado por sala de prensa en la previa del amistoso ante Portugal en el Metropolitano y ha echado balones fuera a las preguntas de la prensa sobre la titularidad en la portería. "No sé quién lo será en la Eurocopa o, sí lo sé, pero no lo puedo decir", ha dicho. Sobre Robert Sánchez, ha explicado que "si está en la lista de 24 tiene opciones, confío en la capacidad de los 24 que están y cualquiera de los tres porteros me da garantías". Por último, se ha referido a David De Gea, triste protagonista de la tanda de penaltis de la final de la Europa League al fallar el decisivo que dio el título al Villarreal. "Es un fenómeno. Veo que a la prensa os pone la posición del portero, no es una cosa solo con De Gea", ha bromeado.