Luis Fonsi regresó al festival Stalite, una cita indispensable para los amantes de los ritmos latinos. El artista puertorriqueño hizo un recorrido por todos sus éxitos, haciendo que el público disfrutara al máximo también de temas más actuales como "Vacío", "Bésame", "Vacaciones" y "Dolce". Asimismo, no faltaron sus canciones más icónicas, entre ellas "Despacito", "Échame la culpa", "Calypso" o "No me doy por vencido", que generó ovaciones por parte de la audiencia.