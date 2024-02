El documental 'Dahomey' de la directora Mati Diop se ha alzado con el Oso de Oro a la mejor película en la edición número 74 de la Berlinale. El jurado ha coronado además como mejor director al dominicano Nelson Carlo de los Santos por su película 'Pepe'. Ambas obras proponen una reflexión sobre la descolonización de África y América, un tema que ha sensibilizado al jurado presidido por la actriz y productora Lupita Nyong'o. El Gran Premio del Jurado, considerado el segundo en importancia en el palmarés, ha ido a parar para 'A traveler’s need', del coreano Hong Sang-soo. El estadounidense Sebastian Stan ha ganado el premio a la mejor interpretación protagonista por su trabajo en 'A different man'. Por su parte, la británica Emily Watson ha conquistado el de mejor intérprete de reparto por 'Small things like these' de Tim Mielants.