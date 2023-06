Impactada por la cantidad de medios de comunicación presentes en el presentación de su libro, Ana Obregón no ha podido evitar emocionarse. La actriz ha asegurado que el libro es un canto a la vida y a la muerte y que está dedicado a su hijo y a todos los valientes que luchan por vivir sea con el cáncer, sea con otras enfermedades. Aunque no ha querido hablar de su princesa, su nieta Ana Sandra, porque consideró que no era el momento, sí aceptó contestar a la pregunta sobre la posibilidad de tener otro nieto, un hermano de la niña, para descartarla. "Ya he cumplido con los tres deseos de mi hijo", comentó. De esta manera, cierra el capítulo de las últimas voluntades de Aless Lequio, que eran tener una hija, escribir un libro y crear una fundación para investigar sobre el cáncer y luchar contra la enfermedad. Así, destacó que todos los beneficios del libro van destinados a la fundación.