Los últimos datos sobre la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) muestran un aumento en la prevalencia de la patología, y en la actualidad, según pone de manifiesto el informe “Las 10 causas principales de defunción en el mundo” de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la EPOC se ha convertido en la tercera causa de muerte a nivel mundial, solo por detrás de la cardiopatía isquémica y los accidentes cardiovasculares3.

En el estudio EPISCAN II, la prevalencia de la EPOC muestra una amplia variabilidad geográfica. En el caso de Canarias, se observa una prevalencia del 11,1% que afecta a un 8,9% de mujeres y a un 14,9% de varones.

Los pacientes con EPOC han sido especialmente vulnerables a la situación creada por la pandemia Covid-19, ya que han experimentado un retroceso en el seguimiento de su enfermedad, dadas las dificultades por mantener sus visitas en los centros de salud de forma presencial, al menos en los meses más álgidos de pandemia. El temor ha sido otro factor que ha influido en estos pacientes, al respetar al máximo por su parte las medidas preventivas, ya que ello ha provocado que hayan retrasado todavía más las visitas a sus centros de salud de referencia. Además, la situación pandémica también ha dificultado el diagnóstico de nuevos pacientes, ya que no se han podido realizar las pruebas diagnósticas propias de la EPOC, como las espirometrías.

Ante este escenario, las organizaciones de pacientes FENAER y APEPOC han puesto de manifiesto la necesidad de que los pacientes crónicos recuperen sus rutinas de revisión de la EPOC. Como apunta Iñaki Morán, vicepresidente de FENAER, “desde la Federación animamos a los pacientes con EPOC a que poco a poco vayan recuperando su normalidad asistencial y en aquellos casos en los que la visita presencial no puede realizarse, les recordamos que pueden emplear herramientas como la telemedicina; que llegaron con la pandemia y pueden ser un recurso útil en estas circunstancias, aunque siempre como complemento de las visitas presenciales”.

Para responder a estas necesidades, FENAER y APEPOC, de la mano de un grupo de expertos en EPOC de distintas sociedades científicas han creado una campaña de ayuda a la comunicación entre el médico y el paciente, basada en el Protocolo de Teleconsulta EPOC. Se trata de una guía, con diversos materiales de apoyo cuyo principal objetivo es ayudar al paciente y al médico a disponer de unas pautas para mejorar las visitas de seguimiento, sean presenciales o bien telemáticas. Ello facilita a ambos lados la preparación de la consulta paciente/médico/enfermería, ya que ofrece herramientas necesarias para conseguir que los seguimientos sean más efectivos. Esta guía es de uso sencillo, tan solo se necesita de conexión a internet y un dispositivo ya sea móvil, tablet o bien ordenador.

Un paciente con EPOC debe conocer, por el bien de su salud, cuáles son las complicaciones que puede tener su estado, si la enfermedad no está bien controlada. En estos pacientes toma especial relevancia el conocimiento y saber cómo reaccionar a tiempo en casos de urgencia. Por ello, se ha recogido en un único portal web información relevante para ayudar a los pacientes.

La EPOC se caracteriza por una reducción del flujo de aire de forma continuada, provocando así disnea (sensación de falta de aire), tos crónica y expectoración.

Además de la guía de consulta, los pacientes disponen de otros recursos útiles en su día a día. Como pautas para dejar de fumar, siendo la exposición al tabaco la principal causa de EPOC4; además también es importante la práctica de ejercicio en los pacientes con EPOC, ya que contribuye una parte muy importante en la gestión de la enfermedad. La actividad física se asocia a estos beneficios en los pacientes con EPOC:

• Retraso del deterioro de la función pulmonar

• Fortalecimiento de la musculatura

• Disminución de la fatiga (propia de los pacientes con EPOC)

• Disminución de los ingresos por exacerbaciones

• Aumento de la supervivencia

• Múltiples beneficios psicológicos

Se recomienda que los pacientes con EPOC consulten a su profesional sanitario para que evalúe el tipo y la intensidad de ejercicio que puede realizar.

El objetivo es motivar al paciente en la gestión activa de su enfermedad y a recuperar las visitas de control, que han disminuido significativamente a raíz de la pandemia.

Desde la perspectiva de Nicole Hass, portavoz de la Asociación APEPOC: “la pandemia de la Covid-19 ha convertido a los enfermos con EPOC en un colectivo enormemente vulnerable que ha sufrido una tensión que no ha cesado con el desconfinamiento, por miedo a que las medidas profilácticas no evitasen el contagio. Necesitamos que se vuelva a activar la estrategia de EPOC y urge la visibilidad de esta enfermedad para que mediante el aumento de pruebas diagnósticas se pueda paliar un infradiagnóstico del 74,7% existente en España2, según muestran los datos del estudio EPISCAN II”.

Según Morán “nuestra obligación como pacientes es la de formarnos, aprender a manejar la enfermedad, saber reconocer síntomas, aprender a transmitirlos a los profesionales sanitarios y poder, así, colaborar activamente y participar en las decisiones médicas de nuestra enfermedad”.

Las organizaciones de pacientes destacan la necesidad de que el paciente aporte también su estrategia de lucha contra la enfermedad. El tabaquismo es una de las principales causas de la EPOC. A este respecto, Hass ofrece un importante dato para reflexionar: “sabemos que el 85% de nuestros pacientes son fumadores o exfumadores. Muchos siguen fumando a pesar de la enfermedad. Es una tendencia que también se observa en otros países europeos”.

El tabaquismo es una enfermedad adictiva crónica que, según la OMS, se inicia en el 80% de los casos antes de los 20 años y se mantiene por la dependencia que produce la nicotina. No es un vicio ni una costumbre. Precisa compresión y ayuda para afrontar su adicción.

