Penélope Cruz suele confiar en Chanel para lucir fantástica en las alfombras rojas. Basta recordar el impresionante vestido en mikado negro con falda de tul de seda de color blanco de de la colección Couture otoño-invierno 2021/2022 que escogió para desfilar por la última Mostra de Venecia, o el plateado de estilo bailarina con el que alzó la Copa Volpi por su papel en 'Madres paralelas', Sin embargo, la 'chica Almodóbar' es también una 'chica Dior' en el último filme del director manchego, donde luce varias prendas de la 'maison'.

De entre todas las que luce en el filme Janis (Pe), la que más ha llamado la atención ha sido una sencilla camiseta blanca con una frase feminista con toda una historia detrás. Se trata de uno de los diseños recientes más emblemáticos de la casa francesa, que lleva como lema 'We Should All Be Feminists' ('todos deberíamos ser feministas'), inspirada en el ensayo y charla TED de la escritora Chimamanda Ngozi Adichie, que es una escritora nigeriana cuya obra de 2014 (titulada así) se centra en el feminismo, la inmigración y el sexismo.

Primera mujer al frente de Dior

Para su primera colección, a Maria Grazia Chiuri, que en el 2016 acababa de tomar las riendas de Dior, se le ocurrió plantar ese mensaje en una camiseta de algodón, toda una oda a la igualdad. Al fin y al cabo, ella era la primera mujer dirigiendo la histórica marca, y quiso dejar su impronta, además de abrir el camino a otras diseñadoras.

En las colecciones de la creadora romana, de 57 años, siempre ha estado muy presente el feminismo y el romanticismo y las mujeres artesanas por cuyas manos expertas pasan los vestidos de Dior. Anteriormente, ya había apostado por este hilo conductor en sus trabajos para Fendi y Valentino, casas donde comenzó su carrera tras graduarse en el Istituto Europeo di Design.

La camiseta del mensaje feminista que lleva Penélope en la cinta se presentó como parte de la colección Primavera-Verano 2017 de la firma, y fue todo un éxito en las calles ya que se la pusieron 'influencers' de relumbre como Chiara Ferragni o Aimee Song, entre otras.

Con fines solidarios

Gracias a la película de Almodóvar el diseño ha vuelto a viralizarse. Además, para aquellas 'fashion victims' que lo quieran lucirla pueden encontrarla en la web de Dior. Se vende, en blanco y en negro, por 620 euros y parte de este importe se destina a la Fundación Clara Lionel, que puso en marcha la cantante Rihanna en 2012 para poner en marcha programas para combatir la pobreza y la desigualdad.

Además de esta icónica camiseta, Penélope luce otros diseños de Dior en la película, como una chaqueta 'bomber' reversible de lana merino, de la colección 'ready-to-wear' de Otoño-Invierno 2020-2021.