Te regalamos el cepillo con el que no pararás de presumir tu melena este otoño

Este otoño tenemos que hablar del regreso de las melenas peinadas con volumen y puntas redondeadas. Sabemos que conseguir este resultado de escándalo no es tarea sencilla, y que si hay un accesorio que en realidad es un complemento fundamental para lograr una cabellera de revista es un cepillo redondo de cerámica, porque no solo no daña tu cabello, sino que aporta brillo, evita el encrespamiento y ayuda a que tu peinado dure más tiempo.

Por eso nosotras y los expertos confiamos tanto en los cepillos de Termix, porque además de ondular y alisar el pelo, distribuye de manera homogénea el calor y es a prueba de agua. Si tú también estas deseando hacerte con uno de estos maravillosos cepillos, estás de suerte, porque en este número de noviembre Woman te lo regala. Sí, has leído bien, será todo tuyo, solo tienes que acudir a tu kiosko más cercano y como siempre pedir tu revista Woman.

El cepillo está disponible en dos colores distintos, uno en rosa y otro en amarillo para que llenes de color tus rutinas capilares en los próximos meses. Y es que, hay un montón de razones por los que el cepillo de Termix es indispensable en nuestra vida: es resistente al calor por lo que no sufre deformaciones indeseadas, distribuye de manera homogénea el calor, es a prueba de agua, no reacciona ante tratamientos químicos y genera iones negativos que evitan el frizz. ¿Qué más se le puede pedir a un cepillo?

Además de este regalazo, tendrás en tus manos este nuevo número que tiene como protagonista de portada a Mariana Coldebella. Se trata de una edición dedicada a la superación de los desafíos, hablamos de moda para un nuevo otoño, también de belleza para cuidarnos y mimarnos en estos tiempos extraños. Y como plus encontrarás un especial 'cabello sano', más de 100 accesorios y abrigos top y un reportaje con un montón de voces inspiradoras.