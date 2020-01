Así es la falda de moda que llevarás durante todo 2020

Pese a que el invierno se encuentra todavía en plena efervescencia, la nueva temporada primavera-verano ya está en el horizonte. Es momento de revisar nuestro armario y ver qué prendas sobran y cuáles podemos añadir para modernizar nuestro 'outfit'.



Si quieres ir completamente a la moda esta primavera-verano, no puedes dejar de comprar esta prenda: la falda vintage vaquera 'midi' que no pararás de ver por todas las tiendas de ropa este año. De hecho, no solo en primavera-verano, sino también en lo que queda de invierno.



Si se hace un repaso por los desfiles de las principales colecciones de moda, la falda vaquera no falta en ninguno. Las características que debe tener son las siguientes: debe ser de largo 'midi', corte 'evasé' y en tejido denim.



Según los primeros modelos que estamos viendo, es casi seguro que los más vendidos llevarán una apertura en la parte central y muchas de ellas irán adornadas con una fila de botones también en el centro.





la han incorporado a sus desfiles, pero las firmas de moda 'low cost' la han añadido a sus catálogos sin pensárselo dos veces, así que podrás comprarla prácticamente en cualquier sitio.Como hemos dicho, es una prenda muy versátil. Si ya quieres empezar a llevarla,(si son de tacón mejor). No obstante, si quieres esperar a que haga mejor tiempo, puedes combinar la falda con blusas vaporosas y más frescas.Lo que está claro es que esta temporada debessi quieres ir completamente a la moda y apostar más bien por un toque vintage.