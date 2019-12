Los errores de vestuario que te hacen pasar frío en invierno.

Todos hemos sentido alguna vez la desagradable sensación de tener el frío calado en los huesos. En esas circunstancias, nuestro cuerpo tarda un tiempo largo en volver a recomponerse e ir entrando en calor. Por eso, ahora que el frío acecha sin piedad o está empezando a hacerlo, es conveniente recordar qué hay que evitar en nuestra vestimenta para hacer frente a las bajas temperaturas.

Elegir el material y el tejido adecuado, desestimar ciertas prendas en función de la temperatura o invertir en un buen calzado serán clave para que salgamos abrigados a la calle sin temer que el frío se apodere de nosotros sin compasión.

Error 1: No vestirse por capas

A estas alturas seguro que tu armario está plagado de ropa de entretiempo e invierno. Lo ideal para soportar un día sin pasar frío es vestirse por capas, igual que una cebolla, para que no pases frío cuando estés en la calle, pero no te mueras de calor cuando estés en un sitio cerrado, el trabajo, la oficina...

Shutterstock.

Error 2: Dejar el cuello a la vista

Abrigarse el cuello con una bufanda, un buff, un pañuelo o un jersey de cuello alto es bueno porque de lo contrario el cuerpo se enfría y cuando la temperatura corporal baja mucho, las defensas del cuerpo se debilitan y es más fácil coger infecciones.

Error 3: Llevar ropa de verano

La ropa de verano es muy ligera para que no nos agobie en las bajas temperaturas, por eso no es recomendable llevar camisas, blusas, pantalones o faldas propias de agosto para una jornada de diciembre. Por no hablar de camisetas de tirantes, crop tops que dejen la barriga al aire o zapatos abiertos como pueden ser los Peep Toe o mules.

Shutterstock

Error 4: Utilizar calzado que no sea de calidad

Las manos y los pies son dos partes muy sensibles al frío, y si las mantenemos calientes lograremos propagar la sensación de bienestar por todo el cuerpo. En definitiva, la elección del calzado es fundamental para no congelarse y, por eso, es una de las prendas en la que es recomendable invertir.

Los materiales para plantarle cara a las bajas temperaturas son el cuero, el borreguito y tejidos impermeables y térmicos que harán que tus zapatos, botas y botines conserven el pie mucho más caliente. Hazte con un calzado de suela antideslizante que aguante cualquier tipo de suelo en diferentes condiciones climáticas.

También es importante que los zapatos tengan transpiración para que puedan ser un buen aislante del frío. Si optas por zapatillas de deporte, busca suelas de dos o tres centímetros que sirvan como material aislante y opta por una talla más grande ya que en ocasiones es importante vestir con calcetines térmicos que son algo más gruesos que los normales.

Error 5: Vestir con ropa de lluvia, aunque no llueva

El frío no siempre es igual a lluvia o nieve, por lo que es importante vestirse cada día en función de las condiciones meteorológicas de la zona. No utilices botas de caucho si no está lloviendo. Por el mismo motivo, no utilices las botas o abrigos de pelo si están cayendo chuzos de punta ya que no son impermeables.

Consejos para vestir bien en invierno sin renunciar al estilo

Ante una ola de frío, estas prendas te ayudarán a soportar el desplome de los termómetros con máximo estilo. ¡Toma nota de las prendas más usadas por las famosas!.

Botas australianas

Las botas australianas son la mejor opción para combatir el frío. Con pelo por dentro y resistentes a la lluvia y a la nieve, son sin duda una buena inversión para poder llevarlas año tras año.



Gorros de lana

Shutterstock

Utilizar gorros de lana es una gran idea para conservar el calor que se nos va por la cabeza. Los más 'trendy' actualmente son los que tienen pompón, especialmente si es de pelo.



Los jerséis gordos

Los jerséis gordos son indispensables en tu armario. Recuerda que los de grecas nunca pasan de moda y los que tienen colores básicos como el blanco, gris o camel son muy fáciles de combinar. Precisamente, los colores claros son los preferidos de las famosas para lucir perfectas en invierno.



Camiseta y leggings térmicos

Recuerda que en el mercado existen numerosas prendas térmicas que pueden ayudarte a sobrellevar las gélidas temperaturas. Las camisetas y los leggings térmicos son fantásticos aliados si decides ponerte un vestido o una falda.