La noticia de la separación de Laura Escanes y Risto Mejide cayó como un inesperado jarro de agua fría en la prensa nacional.

La pareja, que llevaba más de 7 años y tienen una hija en común, la pequeña Roma, anunció de forma sorpresiva su separación con una carta en la que confirmaban la ruptura pero en la que aseguraban que ambos seguirían manteniendo una buena relación entre ellos por el bien de la pequeña.

"Sólo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos. Y sobre todo, gracias por haberme hecho papá de Roma" escribía Mejide en su mensaje mientras Escanes aseguraba que "ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad".

Tras anunciarse hace una poco más de una semana que harían su vida por separado, la pareja ha vuelto a reencontrase por un motivo de lo más especial protagonizado por su nexo de unión: su hija Roma.

Un cumpleaños diferente pero igual de especial

La pequeña Roma cumplió el pasado fin de semana su tres añitos y Risto Y Laura le han organizado un cumpleaños de lo más especial pese al bache que atraviesan,

A través de sus redes sociales, la creadora de contenidos y el presentador de Todo es mentira compartieron algunos momentos de la celebración de cumpleaños de la pequeña acompañados de unas bonitas felicitaciones para ella. "Feliz cumpleaños princesa. Hoy hace 3 años que llegaste y no entiendo cómo se puede querer tanto… T’ESTIMO" escribía Escanes.

Por su parte, Risto le dedicó una felicitación escueta pero cargada de amor. "Felicidades bollito".