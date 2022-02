La influencer Laura Escanes ha dejado a sus casi 2 millones de seguidores de Instagram con la boca abierta tras aparecer con la cara quemada en varios de sus 'stories' en esta red social.

Desde que volviera a las redes sociales tras tomarse un descanso de ellas por el altísimo nivel de críticas que estaba recibiendo, la joven no ha parado de ofrecerle a sus seguidores y seguidoras diferentes contenidos relacionados con belleza, moda, rutinas diarias, cuidado personal e incluso consejos para bebés.

Lo que más valoran los seguidores de Escanes es que siempre suele demostrar una naturalidad apabullante que traspasa la pantalla y, haciendo gala de esa transparencia que tanto gusta, la mujer de Risto Mejide ha compartido unas imágenes que han asustado mucho a sus fans.

La también modelo apareció en sus historias de Instagram con la cara completamente quemada, llena de rojeces y mostrando lo que parecía ser el resultado de un accidente doméstico que habría sufrido mientras se realizaba una limpieza facial.

Pero, ¿qué es lo que le ha ocurrido exactamente a Laura Escanes?

Mezcla de dos productos contraindicados

Según compartió la propia Laura, el motivo por el que se le ha llenado la cara de esa especie de quemaduras ha sido por mezclar dos productos faciales que no pueden entrar en contacto mientras se realizaba su rutina de limpieza facial.

La joven, además, achacó a un despiste lo que le ha ocurrido y llegó a reconocer que si no se hubiese dado cuenta a tiempo el resultado podría haber sido mucho peor.

“Cuidadito con lo que os ponéis en la cara que yo ayer me equivoqué y mezclé vitamina C con retinol y casi ardo en llamas”, compartía Laura con sus millones de seguidores en su perfil mientras les mostraba los daños causados en su rostro.

Al ser preguntada por una de sus seguidores por cómo puso solución al problema, Laura le respondió explicándole que "me di cuenta al instante y me lavé la cara con el limpiador y me puse serum hidratante solo. Esta mañana me he levantado bien”.