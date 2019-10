Aurah Ruiz seduce a sus seguidores vestida en lencería

Aurah Ruiz ha revolucionado las redes sociales con su última puesta en escena. La influencer canaria, que participó durante el reality de 'GH VIP 6', ha seducido a sus seguidores vestida en lencería. La ex de Jesé Rodríguez aparece de espaldas a la cámara, mostrando así sus marcados glúteos, mientras enfoca su mirada a Salobre Golf.



"Que te perdone Dios, yo hago la cita", escribió Ruiz junto a la ardiente instantánea. Los internautas no tardaron en reaccionar a su espléndida figura con varios comentarios. Otros, en cambio, le mandaron una indirecta sobre el cuidado de su bebé.



"¿Dónde está Nyan?", inquirió una usuaria, aunque generalmente las interacciones estaban enfocadas a su imagen en lencería. Así respuestas como 'Pivonazo, qué rico cuerpazo y culazo', 'Sabor latino papá', o 'Cuándo es la cita' se reflejaban en su muro.



La publicación recibió más de 19'2 mil 'me gusta' y cerca de 180 comentarios en apenas 24 horas.