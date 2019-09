Salen a la luz las cartas del acosador de la presentadora Marta Fernández

Marta Fernández, reconocida presentadora de informativos en varias cadenas de televisión como Cuatro o Telecinco ha sufrido dos años de calvario. La madrileña acostumbrada a entrar en los hogares de los españoles para contarles la actualidad del momento no ha podido más y ha denunciado a un hombre por acoso. Todo comenzó hace ahora dos años cuando unos mensajes en las redes sociales comenzaron a llegarle a la presentadora. En ellos el acusado mostraba una imagen de obsesión con respecto a Marta Fernández. Fue el periodista Nacho Abad quien contó lo sucedido en el programa de Antena3 "Espejo Público", siempre con el permiso de la presentadora.

"Me asusté mucho cuando un día me envió una carta a mi domicilio particular, con el número del portal, el piso y la letra, todo", explicó la periodista. Fernández decidió pedir ayuda a la policía en dos ocasiones al no cesar el acoso y los mensajes. "Un día volvía con la compra a mí casa, se me acercó y me dijo que si me ayudaba a subir las bolsas". Finalmente, un juez le concedió una orden de alejamiento para con el acosador. Fueron dos años que difícilmente podrá olvidar la periodista. Muchos compañeros han mostrado su apoyo a la presentadora. "Soy un loco de la vida", "Quiero conquistar tu corazón", eran algunos de los mensajes que el hombre escribía a la periodista y que hicieron que lógicamente ella no tuviera más remedio que denunciar ante la policía los hechos.

Estos mensajes fueron variando con el tiempo incluso como cuenta el periodista de Antena3 Nacho Abad el hombre se presentaba a diario en el hogar de la presentadora. "Ya tienes mi corazón, te lo entrego, late cada vez que me acerco a ti, a tu guarida, a tu hogar". El acosador llega a describir su seguimiento sobre la presentadora, "son ya muchos días los que paso bajo tu balcón y no te veo, aún así noto tu presencia pues mi corazón late cuando estás ahí. No te veo, pero te siento". "Te vi salir de casa con unas gafas que ocultaban esos ojos que me cautivaron y aún recuerdo el día en que te vi bajar del coche con aquel vestido que marcaba tu silueta". Incluso llegó a enviarle algún regalo, "esta es la llave de un candado que está escondido en un lugar muy bonito de Madrid, me gustaría que algún día pudiéramos abrir y llevarlo hasta Nueva York y tirar la llave desde la Estatua de la Libertad".

El hombre se daba a conocer como "El Pájaro Azul" e incluso en algún momento tuvo algún encontronazo con la pareja de Marta Fernández y se lo hizo saber a la periodista, "a tu pareja dile que nadie tiene propiedad y dile que me pida perdón, el sabe por qué. Soy un loco de la vida, solo quise acercarme a ti". La presentadora espera que con la orden de alejamiento que ha conseguido pueda hacer su vida con tranquilidad y sirva para amedrentar a su acosador.