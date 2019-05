Sara Carbonero se recupera de un cáncer de ovarios

"Semana" ha llegado al quiosco rosa con una noticia que ha dejado impactados a muchos: Sara Carbonero ha sido operada de un cáncer de ovarios. La periodista dio cuenta ella misma de lo ocurrido, después de pasar por el quirófano y de que haya salido todo bien. "Ha sido cogido a tiempo", explicó Carbonero, que fue intervenida en Madrid. Un duro golpe para la familia, ya que no hace ni un mes que su marido Iker Casillas sufrió un infarto mientras entrenaba. La revista ofrece una imagen de ella a las puertas de un hospital con un semblante serio y de preocupación.

Otra pareja, más bien supuesta porque nunca se les ha visto juntos, que concita gran atención es la de Albert Rivera y Malú. "Semana" asegura en exclusiva que aparecerán juntos en la boda del asturiano Melendi el próximo verano. Hasta entonces parece ser que no queda otra que esconderse. Mal momento para María Jiménez: la cantante está ingresada grave y "Semana" repasa su vida, marcada sobre todo por el drama. La portada se completa con una llamada a la nueva entrega de las memorias de Kiko "Paquirrín" Rivera.

"Hola" saca de su escondite a la pareja de Julio Iglesias y Miranda. No se les veía juntos desde hace mucho y la revista quiere despejar cualquier duda de que su relación va viento en popa con una cariñosa imagen de ambos en una boda en México donde el cantante cantó, como no podía ser de otra manera, para obsequiar a los novios. El matrimonio va camino de celebrar, en 2020, 30 años. No falta una referencia en la portada de "Hola" a la última boda de los Windsor, la de Lady Gabriella, en el mismo lugar en el que hace un año lo hicieron los omnipresentes Enrique y Meghan.

Tras meses de idas y venidas Makoke confirma en "Lecturas" lo que era un secreto a voces: que es novia de Toni Spina. "No me sentía tan amada con Kiko", espeta la modelo, que protagoniza un "explosivo" reportaje con su novio, 19 años más joven, tal y como anuncian en portada. La revista da cuenta del último novio de Arantxa de Benito, que ha roto con el mánager de Belén Esteban, y recoge las explicaciones de Jorge Javier Vázquez tras su polémica con Dakota, concursante de "Supervivientes".

La familia Campos copa la portada de "Diez Minutos" por un reportaje que da idea del mal momento que viven María Teresa, Terelu y Carmen, enfadadas con Telecinco. La primera ha quedado sin contrato, la segunda se ha ido de "Sálvame" y la tercera, dolida, no piensa volver al programa. Si alguien la echaba de menos, Isabel Pantoja se cuela también en la portada: resulta que se quiere ir de la isla de "Supervivientes" y todo el mundo está volcado para que no lo haga. Además, Imanol Arias reflexiona sobre su problema con Hacienda de hace tres años: "Me ha hecho restituirme". Y el toque de aire fresco al quiosco rosa llega con Penélope Cruz, que irrumpe en la portada con uno de sus estupendos modelos paseados por Cannes.