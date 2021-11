Si pensases en un electrodoméstico que es insustituible en casa, ¿cuál sería?

Muchas personas dirían la lavadora porque es cierto que, sin ella, gran parte de nuestra vida se verá muy condicionada.

Este electrodoméstico es de los más usados en casa, ya que nos hace la vida más fácil y nos ahorra mucho tiempo y también mucho dinero.

Pero, muchas veces la usamos con tanta frecuencia que no sabemos sacarle el máximo partido a este importantísimo electrodoméstico.

Hay veces que la ropa no sale tan limpia como queremos, ni tan suave como os gustaría o vemos que los programas de lavado no son tan efectivos como dicen.

Esto pasa porque hay algunas costumbres que debemos quitarnos de encima para poder conseguir que nuestra lavadora trabaje a pleno rendimiento.

3 consejos perfectos

Para conseguir prolongar al máximo la vida de nuestra lavadora, estos tres sencillos trucos te ayudarán a ahorra tiempo, dinero y a sacarle el mayor beneficio a tu lavadora:

1. Uso correcto y consciente

Saber cómo funciona el electrodoméstico es esencial para conseguir los resultados que queremos. Conociendo el manual de instrucciones y las bondades de nuestra lavadora nos permitirá entender y optimizar la lavadora. De este modo sabremos cómo funciona cada programa y nos permitirá explotar al máximo todas las capacidades que nos ofrezca.

Entre los consejos que se proponen en las instrucciones destacan limpiar la lavadora una vez al mes, incluyendo los compartimentos del detergente y el suavizante.

Es importante también dejar correr un ciclo con el bombo vacío, sin ropa en el interior y con agua caliente.

2. Un tambor ligero

Un resultado perfecto es sinónimo de no cargar la lavadora en exceso. Si se pone demasiada ropa el tambor no podrá girar adecuadamente y puede que no funcione al cien por cien.

Pese a lo que muchos usuarios piensan, si se llena la máquina con prendas pequeñas, puede también perjudicar al balance del tambor, por lo que es positivo mezclar ropa de diferentes tamaños, introduciendo, por ejemplo, alguna toalla.

Lo mismo ocurre si solamente lavamos una manta enorme o un edredón.

3. Una fuga de agua, un problema determinante

Muchas veces no entendemos los "comportamientos" extraños que puede tener una la lavadora.

Hay veces que deja de funcionar, que no lava bien o que no lava, que se queda parada en medio de un lavado... Normalmente, esto pude ser producto de una fuga de agua las fugas.

Habitualmente, esto suele detectarse con rapidez pero hay veces que la fuga puede ser menor y pasa desapercibida. Para evitar estas cuestiones, es importante revisar con asiduidad el funcionamiento de nuestro electrodoméstico.