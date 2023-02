¿Cómo decide ser candidata a reina del Carnaval?

Desde los cuatro años estoy participando en el Carnaval con el equipo coreográfico de Loly Pérez; ahora tengo 18.

¿Y quién le propone ser aspirante al título?

Mi diseñador es amigo tanto de mi padre como de mi hermano porque siempre entramos a la Virgen del Socorro juntos. Fuimos a visitarlo un día y me planteó participar como candidata; yo ya había participado como aspirante en la gala infantil y era una espinita y un sueño que tenía, y no quise dejar pasar la oportunidad.

¿Cuándo se presentó a la gala de elección de la reina infantil?

Me presenté en el año 2014 en Santa Cruz de Tenerife; entonces mi diseñador fue Samuel Curbelo y quedé primera dama.

Entonces va a por la reválida en la gala adulta.

Si... ( se ríe).

¿Estudia o trabaja?

Estoy estudiando primero de Contabilidad y Finanzas en la Universidad de La Laguna.

¿Complicado simultanear estudios y preparativos de la gala del Carnaval?

Es un esfuerzo pero como todo lo que vale en la vida. Además, lo llevo bastante bien.

Además, si está vinculada al Carnaval desde los cuatro años ya es su forma de vida.

Salir al Carnaval me hace motivarme para estudiar porque si no lo saco no puedo salir de fiesta; participar como candidata ahora me motiva para afrontar los estudios.

Con su trayectoria en el grupo de Loli Pérez, ya ha disfrutado de desfiles y actuaciones.

Si, tanto en gala infantil, en los cosos y cabalgatas, e incluso en ediciones que nos han llamado para las oberturas de otros espectáculos del Carnaval.

¿Es partidario de fijar premios de Presentación y de Interpretación, por la coreografía, en grupos coreográficos?

Es bastante difícil valorar el baile en sí si se hace un concurso coreográfico porque son estilos completamente diferentes entre los grupos, de ahí que se haya establecido solo tres premios que se centran en valorar lo que es la presentación.

¿Lo limita entonces al disfraz que presenta cada uno?

Quizás premios a la puesta en escena, que tome en consideración tanto el disfraz, como la temática y el baile, ver cómo está relacionado en su conjunto, pero no establecería esa distinción entre Presentación e Interpretación. Nosotros, por ejemplo, hacemos más bien gimnasia acrobática no es lo mismo que quien hace hip hop.

En los últimos años el festival coreográfico ha ganado entero. ¿Es porque son academia, porque hay muchos padres?

El festival coreográfico gusta, llama la atención tanto a las familias como a los amantes del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

¿Cómo define el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

El Carnaval mueve los corazones de todos los chicharreros porque estamos todo el año preparándonos y esperando a que llegue este momento, porque además se junta gente de todo el mundo y es una gran ilusión. Para los grupos coreográficos, como las murgas, las comparsas.... todos los grupos y las propias candidatas damos luz a lo que estamos haciendo durante muchos meses atrás.

¿Es más de Carnaval de calle o de concurso?

Soy más de Carnaval de concurso, pero el Carnaval en la calle se ve mucho más llamativo.

¿Pero se puede entender una cosa sin la otra?

No, en absoluto. Concursos, galas y calle forman un todo.

¿Qué va a llamar la atención de su traje?

A lo mejor no puedo ser objetiva porque es mi traje y he participado en su creación y le tengo un cariño especial, pero para mi la fantasía es un sueño, es precioso, me encanta y va a gustar mucho por cómo es. Tinse ha lucido este año y ha sabido captar mi esencia.

¿Le agrada que Nueva York sea el motivo de esta edición del Carnaval?

Sí, me gusta porque el tema es Nueva York, la ciudad que nunca duerme, y está bastante relacionada con Santa Cruz cuando llega el Carnaval, que no salimos de un concurso para entrar en otro acto o luego disfrutar en la calle, o lo mismo ocurre cuando se sucede el Carnaval de Día y toma el relevo el Carnaval de Noche.

¿Teme que la fantasía que vaya a vestir sea muy pesada?

No, me consta que el equipo de mi diseñador lo tiene bastante en cuenta en la elaboración y por lo que ya he podido ver está todo bastante bien.

¿Se prepara en gimnasio para poder lucir el traje?

Si, si, estoy dándole duro en el gimnasio (se ríe).

¿Es más de comparsas, de murgas, de galas...?

Obviamente soy más de grupos coreográficos; más allá de eso me gustan mucho las comparsas.

¿Había tradición de Carnaval en casa?

Sí, mi abuela quedó reina del Carnaval de los mayores en 2015; ella es Rosenda Campos Díaz. Con sus 87 años bien llevados a ella los carnavales le dan vida; me aconseja que me ría mucho sobre el escenario, que me lo pase muy bien y demuestre lo que yo sé hacer y mi personalidad porque soy muy risueña y quiere que lo trasmita en el desfile.