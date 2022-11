Arriaga: «La obra del Circuito del Motor estará licitada antes de final de este año»

«La obra del Circuito del Motor estará licitada antes de final de año». Así de contundente se muestra el vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero insular de Movilidad, Enrique Arriaga. Lo hace al ser cuestionado sobre la polémica de los últimos días con la infraestructura a construir en Atogo (Granadilla de Abona). Insiste ante las criticas de Coalición Canaria en que «lo que se ha conocido es el borrador del proyecto de presupuestos». Añade: «Ya veremos el próximo día 16 –sesión plenaria– quién vota a favor del Circuito y quién no». Desmiente Arriaga que los nacionalistas, tal y como manifiestan, hayan forzado la enmienda registrada por el equipo de gobierno de PSOE y Ciudadanos (Cs) para dotar de 5,5 millones de euros al circuito en el ejercicio 2023. CC asegura en un comunicado que «fuerza» a incluir la cantidad.

Pasos seguros

Arriaga valora que «somos muy escrupulosos en cumplir todos los plazos del expediente para que luego no pueda haber ningún tipo de reclamaciones. No queremos que falle nada y no por ir más rápido podemos permitir que se nos quede algo atrás». Recuerda que «el año que viene tendremos una partida que puede ser ampliable con los remanentes de Tesorería». Concluye: «La licitación de la obra será una realidad antes de final de año si se cumplan las previsiones que manejamos».

Votación «independiente»

El presidente del Cabildo, Pedro Martín, en declaraciones a Radio Club Tenerife valora: «Hay una propuesta con registro de entrada, firmada por el PSOE y Cs de algo más de 5,5 millones de euros». Añade: «Se coloca de manera independiente para que también se vote de la misma forma y dejar las cosas claritas». Añade Martín que «el partido que votó en contra fue Coalición Canaria; luego se retractó y lo hizo a favor por la presión de la afición y el sector del motor». Señala que «tuvimos que llevarlo de nuevo al Pleno y solo hay que mirar las actas para comprobarlo».

Proyecto «mejorado»

El presidente insular subraya: «El proyecto lo hemos mejorado, adaptándolo a la normativa internacional y afrontando las obras del acceso norte». Reconoce que «vamos con mucho cuidado porque revisamos los informes respecto a todo lo que hace referencia al tema medioambiental» . Explica el motivo: «Evitar que procedamos a iniciar las obras y haya alguna denuncia».

Martín apostilla: «Hay que trabajar en detalle las cuestiones ambientales. Por eso llevamos la partida de manera independiente a los presupuestos». El presidente concluye: «En la presentación del circuito dije que esto no es del PSOE o de Ciudadanos sino que hay que llevar una posición consensuada la mayoría de los partidos y, sobre todo, no enredar».

«Tres días después»

Verónica Meseguer, consejera de Coalición Canaria en el Cabildo, señala que «en el proyecto de presupuesto para 2023 aprobado el pasado día 15 –en Consejo de Gobierno– solo había una aportación de 173.000 euros para el Circuito del Motor». Añade que «el grupo de gobierno presentó una enmienda a su propio presupuesto el 18, tres días después, para financiar los trabajos, tal y como reclamamos». Meseguer anuncia que presentarán una nueva enmienda porque consideran la dotación «insuficiente si realmente quieren darle un impulso» a la infraestructura.

Compromiso en el pleno

El compromiso aprobado en el pleno de mayo por todos los grupos, salvo Sí Podemos Canarias, fue una financiación plurianual de 60 millones de euros hasta 2025. «Queremos que se cumpla ese acuerdo», sentencia Meseguer La consejera de CC-PNC recuerda que «ya advertimos entonces que los 5,1 millones de euros que aprobamos serían muy difíciles de gastar durante el presente año». De hecho, añade, «a falta de poco más de un mes para que acabe 2022, todavía no han licitado las obras».

CC resume que el proyecto de presupuesto aprobado el día 15 recoge una inversión de 172.952 euros para el Circuito del Motor en 2023 (página 260) y unos 398.000 hasta 2025 (página 683). «Ahora han quitado 5,5 millones del área de Carreteras para ponerlos en la construcción. Vamos a seguir fiscalizando para que se cumpla lo aprobado en el pleno”.

Verónica Meseguer exige que se cumpla la moción aprobada en mayo de 2022 y se convoque de forma inmediata la mesa de seguimiento del Circuito del Motor.