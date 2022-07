El Circuito del Motor nace en medio del apoyo popular

La Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife se llenó con 900 personas, la mayoría deportistas y aficionados, en un acto «ilusionante», el arranque del futuro Tenerife Circuito del Motor, que estará ubicado en Atogo (Granadilla de Abona). El periodista Antonio Lobato –hasta un centenar de medios de comunicación se acreditaron– fue el maestro de ceremonias de un espectáculo sobrio, en formato de diálogo, donde se explicaron las características y el proceso histórico durante treinta años de la ansiada infraestructura. Las mayores ovaciones fueron para Carlos Sainz, piloto de Ferrari.

Arrancó Tenerife Circuito del Motor y lo hizo con el apoyo masivo de unos aficionados a este mundo que llevan tres décadas esperando por la instalación entre promesas incumplidas. Esta vez parece que es verdad o al menos ese es el firme compromiso del Cabildo. Su presidente, Pedro Martín, y Enrique Arriaga, vicepresidente, defensores ambos de la infraestructura, presidieron el acto en un Auditorio de Tenerife cuya Sala Sinfónica se llenó. El periodista y experto en Fórmula 1, Antonio Lobato llevó con suficiencia la hora y cuarto del evento con la intervención de los pilotos Carlos Sainz junior, vitoreado a cada instante, el motociclista Carlos Checa y la italo-tinerfeña Christine Giampaoli Zonca (GZ).

Pedro Martín, presidente del Cabildo, valora: «Esto no es una ocurrencia, sino cumplir un compromiso y una promesa electoral, además de responder a más de treinta años de espera por la infraestructura de los muchos aficionados al motor de la Isla». Añade: «Comprendo las reticencias pero está vez está más cerca que nunca». Asegura que «prefiero decir cuándo entrarán las palas que cuándo habrá carreras». Insiste: «Hay quien se opone y están en su derecho pero somos la gran mayoría. Necesitamos el poyo de la gente, que no nos dejen solos con la idea». Cree que «estamos en el camino de licitar e iniciar las obras». Señala que «no hay marcha atrás, cómo no vamos a sacarlo adelante con esta presentación. Si no sale, no salgo yo a la calle».

Entre simuladores de coches, maquetas de la instalación y una pancarta con un lema claro, «Sí al Circuito», en la entrada del Auditorio, El vicepresidente del Cabildo, Enrique Arriaga, subraya: «Estamos en el proceso y esta vez es la más seria en que se afronta el circuito. Tenemos la partida en el presupuesto y solo es cuestión de tiempo. Si hay recursos judiciales se irán solucionando».

Un marco ideal.

Un escenario con un coche, dos motos y tres sillas. De fondo una gran pantalla con Tenerife en grandes letras y en caracteres más pequeños Circuito del Motor. El ruido de un vehículo de carreras y el recorrido virtual en un simulador por el trazado sureño dejan paso a la frase Ready to go y a continuación aparece Antonio Lobato, el maestro de ceremonias. El periodista asturiano demostró sus tablas y conocimiento del mundillo al que ha dedicado 15 años de profesión, sobre todo como narrador. «Este sueño está a punto de hacerse realidad», valora. Se lleva al público cuando habla del Teide o de los paisajes de la Isla y pregunta, ¿también quieren un circuito? Además tiene complicidad con los invitados antes de cuya llegada se reproduce un pequeño vídeo de presentación. Con la canaria Christine GZ, piloto de Extreme, que manifiesta su ilusión por llegar a correr el Dakar y que mañana (por hoy) parte para competir en la Baja Aragón pese a la canícula. El público está entregado pese al retraso de 25 minutos en el inicio. Más aún con la presencia del piloto de motos Carlos Checa quien confiesa que «he conocido la Isla dando pedaladas». Lobato recuerda su pasado como motociclista apasionado que acudía al Mundial. Su ídolo «era el número 7»; es decir Checa. El piloto desgrana los detalles técnicos del Circuito de Tenerife que considera «de primer nivel». Recuerda el vuelco que sufrió este año en el Dakar compitiendo en cuatro ruedas y no en dos. No descarta futuras competiciones de Moto GP en el circuito.

Piloto de Ferrari.

Carlos Sainz junior, piloto de Ferrari, escudería leyenda del motor, recibió las mayores ovaciones. Estuvo suelto, afectuoso y cercano. Recordó en referencia a su padre «que me ha ayudado mucho» lo que quiere «a Tenerife y a Canarias». Asegura que no se lo pensó, cogió un avión y vino a apoyar al circuito. Mostró una enorme complicidad con Lobato quien lo presentó así: «Voy a entrevistar a un amigo». Desde el público se oyó algún «guapo». El piloto valoró la figura de los comisarios de carrera que «velan por nuestra vida» y rememoró un reciente accidente. Con humor –destacó la imitación del piloto mexicano Checo Pérez– y muy sereno, se el notaba a gusto. Los políticos, Enrique Arriaga y Pedro Martín, en este orden completaron el elenco. Ambos defendieron la idea, recordaron la historia y mostraron su ilusión porque esta vez sea una realidad.

Mucha gente por fuera.

Los exteriores del Auditorio acogieron a numerosas personas durante las más de dos horas que duró el acto, prolegómenos incluidos. También a vehículos de dos y cuatro ruedas aparcados. La mayoría de los presentes apoyan el circuito, aunque casi 200 personas de movimientos ecologistas se manifestaron en contra del proyecto. La concentración fue convocada por ocho asociaciones de la Isla en medio de un dispositivo policial para evitar incidentes dado que también se congregaron numerosos aficionados al motor procircuito. Los opositores fueron traslados al otro lado de la avenida Marítima, en el entorno de la Ermita de Regla. En el lado contrario, muchos aficionados del motor defendían la idea al grito de «Circuito sí». Tanto antes como durante el acto el presidente del Cabildo, Pedro Martín, se dirigió a estas personas con la palabra «respeto» por sus opiniones pero también pidió el mismo respeto por deportistas y aficionados que llevan treinta años a la espera del circuito.

Impacto turístico y social.

Durante todo el acto los participantes recalcaron que el Circuito del Motor supone, además, la foto final de ayer con autoridades, invitados y niños de la cantera del motor es una imagen para el recuerdo con algo que como dijo Lobato «puede ser muy grande. Sueñen, aprieten los puños y dentro de nada Tenerife Circuito del Motor será una realidad».

Ocho pasos hacia el futuro del Sur

Un atractivo para Tenerife en el sentido de ofrecer nuevas oportunidades económicas. Al mismo tiempo, será «muy positivo» para la imagen y publicidad del destino. Desde el ámbito empresarial, por ejemplo, se anima a la administración «para que siga trabajando en que se haga realidad en los tiempos previstos». Otra idea: el Circuito situaría a la isla en el mapa nacional e internacional de este tipo de infraestructuras, muy demandadas por los aficionados del automovilismo. Además de diversificar la oferta para los visitantes, lo cual supone un atractivo más, a la vez que abriría el nuevo mercado de una actividad muy desarrollada en Canarias que no cuenta con espacios específicos. Pedro Martín dejó claro en este sentido que hay que intentar huir solo del sol y playa y este tipo de alternativas puede ser muy importante. Adelantó que la Dirección General de Carreteras avanza ya en la vía que debe unir el Circuito con el Aeropuerto Tenerife Sur

Queda un largo camino. Más de cinco años de obras previstas con un coste de 51 millones de euros. Pero El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) defiende «el potencial del Circuito del Motor para generar economía y crear empleo en la Isla». El presidente del CEST, Roberto Ucelay, valora que el proyecto supondrá «un nuevo atractivo que generará nuevas oportunidades económicas». Esta infraestructura es una de las propuestas incluidas en el documento