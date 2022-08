El sur de Tenerife sobrevive a la caída de la natalidad

El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó esta semana que, por octavo año consecutivo, en España se registran más defunciones que nacimientos. Son mil y en la primer mitad de este año. Esto no ocurría desde 1941, en plena posguerra. Canarias está entre las comunidades autónomas que registran la mayor caída, con el dato de que, junto con Asturias, el Archipiélago tiene el menor número de hijos por mujer de Europa. De enero a junio de este año hubo 5.732 nacimientos en las Islas, un 3,8% menos que hace un año. Por provincias, Santa Cruz de Tenerife registró una caída de 6,97% frente al 1,10 de Las Palmas.

En el caso tinerfeño, los últimos datos conocidos reflejan que solo seis de los 31 municipios de la Isla contabilizaron más nacimientos que decesos. Solo uno de ellos se ubica en el Norte, La Matanza de Acentejo (cinco nacidos más que fallecidos), los cinco restantes están en el Sur: Santiago del Teide, Adeje, Arona, San Miguel de Abona y Granadilla de Abona. Se da la circunstancia de que conforman la zona turística (excluida Guía de Isora) y residencial, además de conformar la franja generadora de empleo y de economía. Vicente Zapata pide abordar la movilidad para que este factor no produzca más desequilibrios Vicente Zapata, profesor de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna, sostiene que «es el resultado lógico de lo que ha venido ocurriendo en las últimas décadas. Los flujos migratorios con mayor poder revitalizador se han orientado hacia la parte meridional de la Isla a partir de su atractivo para orientar la movilidad laboral, que implica a muchas personas y familias que aportan directamente al aumento de sus registros padronales, y a su crecimiento natural». En positivo Granadilla de Abona, el municipio que alberga las grandes infraestructuras de la Isla cuya economía se sustenta en la industria, la agricultura, los servicios y el turismo, es el que registra los datos más positivos: 165 nacimientos más que óbitos (393 por 228). Le sigue Arona, con 136 (591 por 455). Adeje suma 80 nacimientos más que fallecimientos (279 por 199), San Miguel de Abona registra 71 bebés más que entierros (156 por 85) y Santiago del Teide añade 31 nacimientos más que sepelios (78 por 47). Constatado el dato, los expertos coinciden en que el turismo, el empleo que produce y la inmigración son los factores que justifican esta situación. Se da la circunstancia de que, por municipios, en el sur de la Isla se produce casi un 28% de nacimientos más que de fallecimientos. En el mismo periodo, el cómputo diferencial entre nacidos y fallecidos en el Norte es casi un 600% más de muertos respecto al Sur. Sureste Candelaria, Arafo, Güímar y Fasnia registraron datos negativos en este capítulo del censo. El Registro Civil de Güímar inscribió 31 fallecidos güimareros más que los nacidos; 24 en el caso de fasnieros, 18 entre los candelarieros y 17 araferos. Abona y Chasna Si bien Arico suma 18 fallecimientos más que nacimientos y Vilaflor aparece en la misma línea con cinco, la presencia de Granadilla de Abona y San Miguel de Abona hacen que en la zona registren más nacidos que fallecidos. Zona turística Arona, Adeje y Santiago del Teide convierten al Sur y Suroeste en la zona que obtiene las cifras más positivas para el censo, si bien llama la atención la excepción que supone en esta franja geográfica el dato demográfico que aporta Guía de Isora, con 21 fallecimientos más que nacimientos. Supone un vuelco a los números del año anterior. Norte y Metropolitana Vicente Zapata sostiene que «en el Norte y el área Metropolitana, los procesos de envejecimiento demográfico avanzan más rápidamente. Sobre todo en el Norte y, particularmente en la comarca Noroeste, donde algunos municipios pierden población y peso en el conjunto poblacional de la Isla». En Santa Cruz de Tenerife, las cuentas señalan que hubo 783 fallecidos más que nacidos, cifra que en La Laguna fue de 342 en el mismo sentido, cuatro sepelios más que bautizos en El Rosario y 35 en Tegueste. 5 municipios La comarca turística del sur de la Isla aglutina a la mayoría de los municipios que mejoraron su censo por contabilizar un mayor número de nacimientos que de fallecimientos. 165 nacimientos Granadilla de Abona es el municipio con mejor estadística en esta comparativa, al sumar 165 nacimientos más que fallecidos. Le sigue Arona, el más poblado de la comarca. 783 fallecidos Santa Cruz de Tenerife encadenó nueve años con más defunciones que nacimientos. En el año 2000, la diferencia fue de 783, al registrar 1.158 nacidos por 1.941 fallecidos. 1 municipio Solo La Matanza de Acentejo refleja en su censo más nacidos que fallecidos, dentro de los municipios que forman el norte, donde Santa Úrsula tiene la misma cifra en ambos epígrafes.

Solo un municipio, Santa Úrsula, refleja el mismo número de nacimientos y de óbitos: 89. Sin embargo, Puerto de la Cruz tuvo que retirar de su censo a 281 personas más que las inscritas por nacimiento, algo que en Icod de Los Vinos alcanzó la cifra de 121, por 81 en La Orotava, 68 en Los Realejos, 56 en Tacoronte, 34 en Buenavista del Norte, 36 en Los Silos, 22 en El Sauzal, 27 en la Victoria de Acentejo, 35 en La Rambla, 10 en El Tanque y 9 en San Juan de La Rambla. Más causas El análisis lleva a los técnicos a apuntar hacia el desequilibrio que esta tendencia puede acentuar entre norte y sur de la Isla. Zapata apunta que «nada es homogéneo, porque también en el Sur hay contrastes. Medianías y zonas altas presentan, a veces, índices preocupantes en algunas áreas. Las peor conectadas, las más aisladas de los centros de actividad y de ocupación, como los caseríos tradicionales y más ligados a las actividades agropecuarias. Incluso, en algunos casos, han recibido una parte de la inmigración residencial de personas ya mayores que inciden en sus indicadores de envejecimiento». Más recursos Con esta perspectiva, parece claro que el reto en esta materia es afrontar una adecuada gestión de la cuestión poblacional y de la expresión de los flujos migratorios. El profesor de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna, Vicente Zapata, entiende que debe plantearse «con una visión territorial, para intentar en el futuro inmediato que la movilidad no produzca más desequilibrios, sino que pueda contribuir a evitarlos o, por lo menos, a mitigarlos». La cuestión es cómo hacerlo. Para ello, el experto demanda «dedicar más recursos al conocimiento y la comprensión de nuestra realidad geodemográfica y a indagar en sus tendencias e incorporarla como una variable, cada vez más significativa, en la planificación estratégica a escala regional, insular y municipal. Esto implica disponer de más y mejor información y de más detalle sobre todas las variables que nos pueden interesar». Un proceso estructural

El envejecimiento poblacional «es un proceso estructural al que debemos prestar la máxima atención por sus múltiples implicaciones». Vicente Zapata defiende que «desde el urbanismo» se deben «crear entornos para vivir en comunidad y, desde las instituciones, activar y/o reforzar los vínculos comunitarios en el marco local». La sucesión de crisis económicas, la covid, la guerra Rusia-Ucrania... «Cualquier periodo de dificultades e incertidumbre influye sobre las decisiones de formar nuevas familias o el crecimiento de las mismas, lógico ante las implicaciones económicas que tiene hoy la emancipación y la atención a la infancia». Y el futuro inmediato no ayuda: «Con la guerra en Europa y sus evidentes efectos económicos podemos encadenar varios periodos de importante incertidumbre con impacto en aspectos sociodemográficos. Las políticas públicas no siempre ayudan a la necesaria revitalización de la dinámica natural de la población, sobre todo de cuando no se puede contar con un aporte migratorio favorable».