The Gallery, un nuevo concepto con lo mejor de la moda y la gastronomía

Tenerife tendrá pronto un centro comercial diferente centrado en la gastronomía de la mayor calidad y la moda de alta costura, con firmas de primera relevancia internacional. Se llama The Gallery, se construye en pleno corazón de Costa Adeje y las obras van avanzadas, tanto que sus responsables esperan que pueda abrir entre finales de este año y principios del próximo. Rodeado de hoteles de lujo, uno de ellos, el Royal Hideaway Corales, acogió ayer la presentación del proyecto, en especial a una amplia representación de empresarios, la mayoría vinculados al turismo y la restauración. Javier Ravina, CEO de este centro comercial The Gallery, aseguró que «la excelencia brillará por encima de todo» en esta instalación.

Tres plantas sobre 12.000 metros cuadrados, de los que 8.000 serán de superficie útil; alrededor de 70 espacios para locales centrados en la moda y la gastronomía, 5.000 metros cuadrados de área exterior, espacios para el ocio y para un local de chill-out, un amplio aparcamiento... «Comenzamos en 2015 este proyecto y tuvimos que paralizar los trabajos como consecuencia de la pandemia. Pero nuestros profesionales han seguido apoyándonos, se han retomado las obras y estas avanzan a muy buen ritmo. Quiero aprovechar para agradecerles su esfuerzo y entrega», detalló Javier Ravina en el acto.

The Gallery se levanta sobre la antigua sala de fiestas Tropicana. La idea nació de la visión de emprendedores que tras la realización de diversos estudios vieron la necesidad de aportar a la Isla un complejo pionero y diferente gracias al entorno que lo rodea. Hay que tener en cuenta que Costa Adeje es una zona turística que concentra un gran número de hoteles de lujo. En la actualidad se están construyendo nuevos resorts que hacen de Tenerife uno de los lugares con mayor número de establecimientos de este tipo en el mundo.

The Gallery ofrecerá restaurantes de cocina canaria e internacional, un gastromercado con productos de calidad, además de cafeterías. Luego habrá otra parte muy destacada dedicada a la moda, con firmas de primer nivel internacional.

Entre los asistentes al acto de presentación de ayer se encontraban, entre otros, José Carlos Francisco, presidente del Consejo Económico y Social de Canarias; David Pérez, consejero delegado de Turismo de Tenerife; una amplia representación del Ayuntamiento de Adeje, y Ana Zurita, diputada nacional del PP tinerfeño. Zurita ofreció unas palabras durante el acto: «Estoy muy impresionada con el gran proyecto de The Gallery. Lleva muchos años gestándose y pronto se hará realidad. Me parece una idea genial apostar por el binomio que forman la moda y la gastronomía, vinculado además al turismo. Espero y deseo que The Gallery se convierta en una referencia entre los centros comerciales de Tenerife».

Los numerosos asistentes al acto pudieron recorrer las obras del centro comercial The Gallery, que se encuentran bastante avanzadas, y conocer todos los detalles del proyecto de la mano de sus principales responsables.