Icod anuncia una consulta popular sobre el tipo de arena para regenerar la playa de San Marcos

Icod de los Vinos solicitará autorización al Gobierno de España para celebrar una consulta popular para que sea la mayoría de los vecinos la que decida el tipo de arena con el que se debe regenerar la playa de San Marcos. El alcalde de la Ciudad del Drago, Francis González (CC), ofreció este jueves 17 de febrero una rueda de prensa, acompañado por todo su equipo de gobierno (CC-Cs), en la que anunció que Costas ha propuesto finalmente al Gobierno de Canarias el uso de arena de machaqueo, pese a que el Gobierno municipal ha apostado siempre por la arena natural que existe «en cantidad y calidad» en la propia bahía.

Francis González entiende que el visto bueno de Costas al proyecto de regeneración «supone reconocer la viabilidad del uso de la arena natural de la zona, pero con el argumento de que los necesarios informes de impacto ambiental tardarían en aprobarse, opta por una solución más rápida: la arena de machaqueo». Un cambio de criterio, a juicio del alcalde, que no comparten y del que tuvieron conocimiento a principios de este mes. El mandatario subraya que nunca se perdonaría «meter la pata con la regeneración de la playa de San Marcos», tal y como ha sucedido con intervenciones anteriores, así que opta por promover una consulta popular reglada, que requiere autorización del Gobierno de España, para que «sean los propios icodenses los que decidan si prefieren esperar a que los informes de impacto ambiental den luz verde al uso de arena natural o prefieren una solución más rápida con arena de machaqueo».

Aunque las cuestiones que se someterán a consulta popular no están cerradas, González adelantó varios ejemplos de posibles preguntas, entre los que se incluyen varias alternativas: arena de machaqueo sin obras asociadas, arena natural sin obras asociadas, arena de machaqueo con obras para evitar su dispersión, arena natural con obras para evitar que se pueda perder, arena de machaqueo de forma inicial con posterior aportación de arena natural... Y en el aire queda una tercera vía, aún pendiente de los estudios e informes técnicos que elabora el Gobierno de Canarias: el uso de las cenizas del volcán de La Palma para regenerar la playa icodense.

La tercera opción, aún pendiente de informes técnicos, es el uso de ceniza del volcán de La Palma

González añade que si los técnicos consideran que las cenizas volcánicas son una alternativa, también podría incluirse en esta consulta popular, «aunque de momento no hay nada que nos indique que su uso es viable». A su juicio, la mejor opción sigue siendo usar parte de los 16.000 metros cúbicos de arena natural que se sabe que existen en los fondos de la bahía de San Marcos.

El Gobierno icodense ya ha dado un primer paso para la solicitud de esta consulta, que es pedir un informe a expertos en Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna (ULL), debido a «las escasas referencias legales y a la falta de precedentes respecto a este tipo de consultas». Una vez que estos expertos se pronuncien, Francis González elevará a pleno una moción en la que se solicitará al Gobierno de España la celebración de esa consulta y, en el caso de que no sea autorizada, «utilizar otros mecanismos para conocer la opinión de los icodenses». Su intención es que este asunto llegue a pleno lo antes posible y prevé que sea «cuestión de días». Esta propuesta ya se abordó en el Consejo de la Playa de San Marcos, el pasado día 11 de febrero.

El alcalde no ocultó su malestar «por el tiempo perdido» por otras administraciones respecto a este proyecto y por el tradicional «trato inaceptable de Costas hacia Canarias», por lo que resaltó la importancia de que «se transfieran las competencias al Archipiélago, tal y como establece el Estatuto de Autonomía». Insistió en que desde el Gobierno local se han dado todos los pasos necesarios para regenerar la playa de San Marcos y en que si no se ha hecho hasta ahora, es «porque no depende solo del Ayuntamiento».