Las tablas vuelven a deslizarse por las pendientes de Icod de los Vinos

Las tablas vuelven a deslizarse mañana, lunes, y el martes por las pendientes de Icod de los Vinos, después del parón obligado por la pandemia del coronavirus. La Ciudad del Drago retoma, aunque con limitaciones y sin fiesta en la calle, una de sus tradiciones más arraigadas y peculiares, la que lleva a niños, jóvenes y mayores a subirse a una pequeña tabla para descender a toda velocidad por alguna de las calles más empinadas, con motivo de la víspera y el día de San Andrés.

Aún no serán las fiestas deseadas por los icodenses, pero al menos podrán reencontrarse, durante dos días, con una tradición que muchos llevan en la sangre. El alcalde, Francis González (CC), que aún se arrastra, emitió recientemente un bando en el que se ordena y limita la actividad a los días 29 y 30, a partir de las nueve de la mañana y hasta las doce de la noche. Con una regulación específica para la calle El Plano.

«El año pasado tuvimos que salir a decir que no habría San Andrés y los vecinos respondieron. El momento actual es muy diferente y no tenía sentido volver a impedir esta tradición que hace el pueblo, después de ver estadios de fútbol llenos. Lamentablemente, hemos tenido que dictar un bando para tratar de garantizar la seguridad sanitaria y evitar excesos», explicó el alcalde icodense, quien reconoce que le produce «una angustia terrible pensar que el hecho de no poner gomas de protección en las calles podría generar algún acontecimiento lesivo».

«San Andrés lo hace el pueblo y el Ayuntamiento se limita a acompañar esa manifestación popular con iluminación, protección y personal. Ya no tenía sentido volver a prohibir», apunta González.

El bando se permite «cumplir con la tradición de San Andrés consistente únicamente en el arrastre de las tablas, cumpliendo estrictamente con todas las medidas de distanciamiento social y uso de la mascarilla», en el citado horario y con una regulación distinta para la calle El Plano, donde sólo se permite el arrastre desde las 15:00 horas de mañana hasta la medianoche, y desde las 9:00 hasta la medianoche del día 30. El acceso estará controlado por Policía Local y Protección Civil.

Con mascarilla

«No se podrán consumir bebidas en la calle ni se permitirá montar asadores, barras o chiringuitos en las vías públicas. Habrá que arrastrarse con mascarilla y para disfrutar de la gastronomía será necesario utilizar los ambientes protocolizados de bares y restaurantes del municipio, que necesitan que se vaya a consumir. Es lo que podemos tener en la situación actual», lamenta el alcalde.

Para poder conciliar la actividad de restauración en la calle de San Sebastián con el arrastre en la calle Los Franceses, «en esta vía sólo podrán arrastrarse los niños y niñas menores de ocho años, que deberán estar bajo el cuidado en todo momento de un mayor de edad», se advierte en el bando.

Habrá limitaciones de aforo en las calles más concurridas y las tablas podrán seguirse en directo desde la calle El Plano a través de las redes sociales municipales y también en dos programas especiales de Mírame TV, que se emitirán en directo mañana y el martes.