Ashotel secunda el anuncio de la ministra sobre el inicio de la obra de la terminal

Ante la inminente aprobación del Documento de Regulación Aeroportuaria 2022-2026 por el Consejo de Ministros (28 de septiembre), el Pleno del Cabildo de Tenerife adoptó, el 20 del mismo mes, un acuerdo en el que se recoge que la Corporación insular solicite tanto a AENA como al Gobierno de España la inclusión de la nueva terminal del Aeropuerto Tenerife Sur en el DORA II, como inversión estratégica, de forma que se incremente la inversión para la redacción del proyecto de la nueva terminal del que figura en el borrador de DORA II y que, una vez se disponga del citado proyecto, se licite la obra y comience su construcción durante el periodo de regulación 2022-2026.

Jorge Marichal, presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), valora «de una manera muy positiva» el anuncio realizado por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, de que las obras de la nueva terminal del Aeropuerto Tenerife Sur se iniciarán «muy probablemente» en 2026 y con cargo al Documento de Regulación Aeroportuaria 2027-2031 (DORA III). Espera que la licitación de los trabajos se materialice en el quinquenio que abarca el DORA II (2022-2026), «incluyendo la dotación para el proyecto, seguimiento y la participación de las instituciones civiles y políticas de Tenerife en la descripción de esa nueva terminal».

Con la premisa esencial de que «la licitación se produzca en este quinquenio, como queríamos al dejarnos fuera de las infraestructuras incluidas en el DORA II», Marichal anuncia que en Ashotel «vamos a estar expectantes y muy críticos, en la parte constructiva», con la finalidad de que «ese pronunciamiento se materialice lo antes posible».

Por el contrario, el grupo de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo critica la decisión del Gobierno de España y AENA de posponer la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Tenerife Sur hasta 2026, ya que «perjudica los intereses de Tenerife». El portavoz nacionalista, Carlos Alonso, señala que «el 20 de septiembre se adoptó un acuerdo plenario mayoritario en el que solicitamos que AENA y el Ministerio incluyesen las obras en el DORA 2022-2026». La realidad es que «ahora vemos que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anuncia el inicio de las obras para 2026. Es una mala noticia para Tenerife porque puede perder competitividad con respecto a nuestros competidores turísticos».

Alonso se muestra rotundo al exponer que «no podemos esperar cinco años para comenzar las obras. En 2018 llegamos a un acuerdo unánime en el Cabildo que fue respaldado por todos los agentes sociales y económicos y AENA entendió entonces que era necesario construir la nueva terminal en el periodo 2022-2026, pero nos han excluido. Eso perjudica a toda la economía de la Isla, no solo al sector turístico».

El consejero nacionalista introduce la lectura política para señalar que «Tenerife no es una prioridad para el PSOE. El presidente, Pedro Martín, se reunió en octubre con la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y ya advertimos que no se habían comprometido a nada. Unas semanas después, los hechos nos dan la razón». Carlos Alonso establece que «más allá de la foto y de las palabras, no hubo ningún compromiso y nos dejan fuera de las inversiones durante el periodo 2022-2026».

Poco serio y papel mojado

Desde el Partido Popular en el Cabildo se anuncia que exigirá explicaciones por las palabras de la ministra de Transportes. El consejero Manuel Fernández lo valora «poco serio» y «papel mojado sin que exista un documento que establezca, por escrito, el compromiso de que se ejecute el proyecto». A su juicio es «un engaño a los tinerfeños, con el único objetivo de obtener rédito político». Un anuncio que, destaca, se produce «sin que ni siquiera se haya producido una reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria», integrado por representantes de las administraciones públicas y agentes sociales y económicos, «con el objetivo de dar traslado a AENA de las necesidades de los aeropuertos canarios».

Para Manuel Fernández, el hecho de que la nueva terminal no esté incluida en el DORA 2022-2026 «es uno de los grandes fracasos del presidente del Cabildo, que no ha sabido reivindicar lo que es justo para Tenerife». Denuncia que «a pesar de la gravedad de lo sucedido, ni siquiera fue capaz de comparecer a petición propia ante el Pleno, sino que tuvo que ser la oposición quien reclamara explicaciones al respecto», algo que «volveremos a hacer tras el anuncio de la ministra».

El acuerdo de septiembre

De momento, en este documento solo se recogen 3,4 millones de euros para redactar el proyecto. | J.A.M.