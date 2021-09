Los alcaldes del Sur exigen a AENA que inicie la nueva terminal antes de 2026

En línea con lo planteado por la patronal, los alcaldes nacionalistas de Granadilla de Abona y San Miguel de Abona; los socialistas de Arona, Adeje y Guía de Isora y el popular de Santiago del Teide reclaman que AENA responda al Aeropuerto Tenerife Sur al nivel que requiere ser una de las instalaciones más rentables de la red nacional y que lo haga «cuanto antes», en palabras del regidor adejero, José Miguel Rodríguez Fraga.

Granadilla de Abona.

José Domingo Regalado defiende la necesidad de construir una nueva terminal en el aeropuerto que alberga el municipio que gestiona. «La mejora de la puerta de entrada de millones de personas a Tenerife no puede depender de los restos de lo que no se invierte en otros aeropuertos». Una reflexión que lleva al alcalde granadillero a plantear que «Tenerife necesita una terminal moderna, amplia, arquitectónicamente singular y acorde con uno de los mejores destinos turísticos del mundo».

Regalado se muestra partidario de «no parchear lo existente, sino trabajar conjuntamente para conseguir el proyecto y la inversión que el Aeropuerto Tenerife Sur necesita». Con ello, se suma a lo expuesto hasta ahora por el presidente del Cabildo, Pedro Martín, y la representación de las patronales en la provincia.

Arona.

Unidad que refuerza el alcalde aronero, José Julián Mena, para quien «construir la nueva terminal es la prioridad para el Tenerife Sur, por encima de la segunda pista en este momento». Con la perspectiva de que es un asunto que excede de la comarca y que tiene «carácter estratégico para la Isla y para la provincia», Mena sostiene que se necesita una terminal «nueva y moderna, similar, en su gestión, a las que tienen los aeropuertos punteros en España».

San Miguel de Abona.

Arturo González, alcalde de San Miguel, plantea un encuentro entre administraciones, empresarios y el Sur «para reivindicar una más que justa inversión en lo que es la puerta de entrada de lo que nos da de comer, que es el turismo». El alcalde sanmiguelero valora como «obvio» que las condiciones del aeropuerto Reina Sofía (que, parcialmente, también se encuentra en suelo de su municipio) «no son las mejores para un destino turístico como el nuestro». Ante tal situación, «debemos estar unidos para reivindicar que se incluya la nueva terminal en las previsiones de inversión de AENA». Otro ejemplo de la práctica unanimidad que existe entre los alcaldes de la zona es el argumento de la discriminación que sufre el Tenerife Sur en materia de inversión que permita elevar su calidad. «Canarias no puede ser menos que otras comunidades autónomas», destaca el regidor de San Miguel de Abona. Arturo González llama a trabajar desde la unidad, porque «con la unión a la hora de reivindicar conseguiremos lo que nos pertenece, no regalos».

Adeje.

«Aena debe invertir más y mejor en el aeropuerto. Es una reivindicación desde hace muchos años y no solo de los municipios del Sur, sino de toda la Isla». José Miguel Rodríguez Fraga parte de esa máxima y de que «el Reina Sofía es una infraestructura clave en el desarrollo de la industria que sustenta nuestra economía» para plantear que «le exigimos a Aena un plan director y proyecto de mejora, una idea integral que sea la solución para los próximos 20 o 30 años, no simples parches».

El alcalde adejero pide «una inversión a la altura del destino que es Tenerife, a la altura de los niveles de negocio y de pasajeros del propio aeropuerto y al máximo nivel de modernidad». Rodríguez Fraga se suma a quienes demandan «un proyecto sólido, que nos deje un aeropuerto moderno para varias décadas y que tenga en cuenta todas las necesidades reales de pasajeros y operadores». En cualquier caso, «se debe hacer cuanto antes, pero, sobre todo, se debe hacer bien». Establece que es «la línea en la que el Cabildo está trabajando» y por la que mantendrá las exigencias «a los responsables de AENA» en las próximas semanas. En consonancia con sus homólogos del entorno, asegura que «no valen parches, sino un plan director y una solución integral para el aeropuerto».

Guía de Isora.

«Hay que reivindicar una nueva terminal en consonancia con la importancia que tiene este aeropuerto», apunta Josefa Mesa. La alcaldesa isorana rechaza «las obras a trocitos», demanda una «actuación integral que suponga un vuelco a la situación actual». Para ello, espera que AENA se comprometa a invertir «para toda la infraestructura aeroportuaria del Tenerife Sur». En línea con lo planteado por el presidente del Cabildo, Pedro Martín, ante AENA –reclama «mucho más» de 3,5 millones de euros para elaborar un proyecto integral para el Reina Sofía–, Mesa quiere «el proyecto que necesita el sur de Tenerife y la Isla». La alcaldesa coincide con que es precia la unidad municipal en torno a esta demanda y concluye planteando una exigencia: «La imagen actual del Tenerife Sur hay que transformarla totalmente».

Santiago del Teide.

El único alcalde del Partido Popular en la comarca, Emilio Navarro, advierte de que «si perdemos esta oportunidad, hasta 2027 no podremos hacer nada. Algo que la Isla no puede soportar». Incide en la condición de «aeropuerto de un destino turístico de nivel máximo» e introduce el argumento de que «planteamos la demanda de una obra concedida en la legislatura anterior». Además de «imprescindible», el regidor santiagués se muestra rotundo al exigir a AENA «que consigne esa inversión fundamental para Tenerife» en el DORA II. «Sorprende que el PSOE no lo haya conseguido, siendo el partido que gobierna en el Estado».