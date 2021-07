Los vecinos del centro histórico de Santiago del Teide llevan semanas sufriendo los efectos de una asfixiante calima. No está provocada por el polvo en suspensión sahariano, como ocurre en este fenómeno climático, sino por el procesamiento de los áridos de las obras del Anillo Insular, próximo al casco del municipio sureño. El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro (PP), pidió ayer a los responsables del Gobierno de Canarias y de la empresa responsable de los trabajos del Anillo que «aceleren la ejecución de las medidas que entre todas las partes se han aprobado para acabar con esta nube de polvo». «Supone ya un problema de salud pública para los vecinos del casco», subrayó Navarro.

El problema ya había sido denunciado por Coalición Canaria hace dos meses, que tildó de «insoportable» la situación que padecen desde hace tiempo los vecinos del centro histórico debido a los trabajos de procesamiento de los áridos, que se están ejecutando muy cerca del principal núcleo del municipio. «Genera graves inconvenientes a comercios y residentes, además de una situación complicada para la población por los problemas respiratorios que acarrea». El portavoz municipal de Coalición Canaria-PNC en el municipio sureño, Jonathan Martín Fumero, critica esta situación ya que «la continua presencia de polvo, unido al calor de las últimas semanas, está provocando una situación insoportable a los vecinos del casco, que ven con preocupación cómo la situación, lejos de mejorar, empeora».

El alcalde espera una rápida respuesta de la Consejería de Obras Públicas y alaba la predisposición de sus responsables y de la obra para solucionar dichos inconvenientes. «Hay que acelerar la adopción de medidas», dejó claro Emilio Navarro. De hecho, el alcalde precisa que ha mantenido conversaciones teléfonicas en los últimos días con el director general de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, José Luis Delgado, y reuniones con diferentes encargados de los movimientos de tierra de la obra del Anillo Insular para trasladarles su inquietud y las quejas de los vecinos afectados, «máxime cuando en estos días pasados el calor sofocante, unido al polvo en suspensión, ha provocado que la situación se haya convertido en «insostenible».

Las mejoras acordadas en las conversaciones entre la Consejería de Obras Públicas y el Ayuntamiento son las siguientes: se ha trasladado la zona de machaqueo y cribado hasta un punto más profundo para implantar un sistema de nebulización que bloqueará la mayor parte del polvo en suspensión y, además, se ha implantado otro sistema de nebulización en la planta donde se hace el hormigón, que es de donde sale la mayor parte de esta calima tan molesta para los residentes del casco.

Aparte de esto, la empresa encargada de dichas trabajos ha trasladado que si estas medidas no fuesen suficientes o no cumpliesen las expectativas para solucionar en gran parte el problema, se adoptarán otras soluciones para garantizar la seguridad de los vecinos. También se ha acordado que las personas que hayan tenido problemas en sus viviendas derivados de esta situación elaboren un listado para que la contrata envíe a sus péritos y corroboren las mismas para proceder a solventarlas. Y es que el Ayuntamiento ha recibido quejas de vecinos no solo por el polvo en suspensión, sino por otros problemas estructurales que sufren sus viviendas.

«Estamos satisfechos con las medidas aprobadas por todas las partes pero lo que solicitamos es que las mismas se realicen cuanto antes para evitar más problemas a vecinos y vecinas por lo que estaremos pendientes de la ejecución de dichas medidas», enfatizó el alcalde de Santiago del Teide, en un comunicado enviado ayer por el Ayuntamiento.

El portavoz de CC detalla por su parte que «una vez que advertimos los primeros problemas con el polvo y el incumplimiento del horario de los ruidos próximos a las viviendas, contraviniendo las ordenanzas municipales, dirigimos un escrito a la Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias el día 11 de junio de 2020, sin que recibiéramos ninguna respuesta». «A pesar de que la nube de polvo continuaba y, por tanto, empeoraba la situación fruto de los continuos trabajos de procesamiento de áridos, nos dirigimos por escrito a la Dirección General de Salud Pública», detalla el edil de CC-PNC.

«El 12 de mayo de 2021», continúa Fumero, «presentamos una denuncia ante la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias comunicando la peligrosa presencia de polvo sobre la población de Santiago del Teide procedente de la obra del Anillo Insular». Dos días después, el 14 de mayo, «la respuesta de la Dirección General era que daba traslado de nuestras quejas y denuncias al Ayuntamiento de Santiago del Teide, institución competente en el asunto». Fumero insiste en que «el 13 de mayo presentamos una moción solicitando que se tomasen medidas ante esta situación que se estaba agravando». «Esa moción se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos en el pleno ordinario celebrado el 27 de mayo», puntualizó Fumero.