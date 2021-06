El Puertito urge a solucionar la limpieza y el estado de la vía de acceso

La Asociación Vecinal Brisas del Puertito de Güímar vuelve a trasladar al gobierno municipal la preocupación social por el estado de servicios esenciales en la localidad más poblada del municipio. Lo hace cuando apenas faltan unos días para la llegada del verano y, con ello, que el núcleo pase de tener unos 5.000 residentes a duplicar la cifra y hasta superarla, de forma puntual. La falta de limpieza y de la retirada de residuos, el déficit en estacionamientos, el vertido de aguas residuales al mar, un local social que no termina de estar disponible y, ahora, la incógnita sobre el arreglo de la carretera que enlaza El Puertito con Güímar y la autopista son asuntos pendientes. «Los vecinos con confiamos porque no hay hechos, solo respuestas vagas».

El Ayuntamiento de Güímar tiene más de 60 licitaciones pendientes. Una de ellas se corresponde con el servicio de limpieza. Jorge Juan Machado preside el colectivo vecinal desde hace dos años y en este tiempo ha escuchado lo mismo del alcalde, Airam Puerta: «Desde no sabemos cuándo, porque ya hemos perdido la cuenta, nos dicen que están redactando el pliego de condiciones. No sabemos ya cuánto tiempo ni cuantas legislaturas más vamos a necesitar para tener el servicio que nos merecemos».

De momento, el gobierno local aplicó «un parche» disponiendo de algún trabajador más, pero «nos encontramos con déficit de personal, acumulación de restos orgánicos, arena y desechos en muchos puntos de El Puertito a las puertas del verano». A ello, suma que el vaciado de los contenedores «es insuficiente», pero «más graves son sus consecuencias»: proliferación de ratas «y todo tipo de plagas relacionadas con la falta de limpieza e higiene». Por ello, demandan la desinfección de las calles, aceras, contenedores, papeleras y todas aquellas áreas que un buen plan de limpieza tenga en consideración.

Emisario.

El Puertito de Güímar es uno de los puntos de la costa del Sureste más afectado por la existencia de un deficiente emisario submarino. El enclave de la localidad y las condiciones climáticas de la zona favorecen una actividad económica muy vinculada al turismo local y la gastronomía. Un aspecto que eleva su demografía cada fin de semana del año, casi, recuerda el presidente de la Asociación de Vecinal Brisas del Puertito de Güímar. «Las aguas que hoy son derramadas al mar, tienen que ser tratadas adecuadamente y utilizadas para el riego de los árboles y zonas verdes, que hoy presentan un estado lamentable por falta de riego y de cuidados», señala.

Local social.

En agosto de 2020, el Ayuntamiento licitó el alquiler de un local durante 10 años por 137.000 euros (1.156 euros al mes). Situado en la Avenida de Los Pescadores, «encargaron unos planos de distribución a un arquitecto externo y hasta el momento no se ha movido una piedra de las obras para la adecuación del local». Machado no se explica que pasado casi un año desde la adjudicación, «las respuestas de la administración siguen sin satisfacer y no solucionan los problemas».

Carretera.

Ante el escaso o nulo interés que las corporaciones muestran por dotar al Puertito de Güímar de una rambla de acceso que responda a la importancia y el desarrollo que se contempla para esta zona del Sureste, el colectivo vecinal ha solicitado, de forma reiterada, la mejora del tramo de la TF-61 entre la rotonda de Puzol y la entrada del núcleo. «Hoy tenemos un pavimento deteriorado que va a más; las aceras están en un estado lamentable, los desniveles las hacen impracticables para personas con movilidad reducida y la iluminación, en especial en el interior del túnel, y la falta de un paso adecuado para peatones por éste lo convierte en un punto negro o de peligro inminente». Cierto que Cabildo y Ayuntamiento han anunciado proyectos para corregir estas situaciones, pero la realidad es que la respuesta documentada de la Institución insular a la asociación «viene a pasarle la pelota al Ayuntamiento». En su carta, «se exime de la mayoría de las responsabilidades aduciendo órdenes ministeriales». Es el caso de la iluminación y un paso peatonal para sortear el túnel, demandas que el Cabildo «no toma en cuenta a la hora de evaluar la problemática planteada». En el documento, además, argumentan que la iluminación y las aceras de la vía insular TF-61 son de competencia municipal.

Aparcamientos.

Es uno de los problemas más graves del Puertito de Güímar en verano. «El Ayuntamiento sigue dilatando una solución», que la asociación entiende que pasa por habilitar la zona situada por debajo de la cancha deportiva y hacer lo propio con todo el espacio cedido, de forma temporal, por la propiedad del plan parcial El Puertito, situado en la entrada de la localidad. En este punto, el presidente llama la atención sobre la necesidad de regular la presencia de caravanas, que hoy restan estacionamientos, «aunque cumplen la norma».

Terrazas.

La ocupación de espacios públicos por establecimientos comerciales es otro motivo de queja. La asociación vecinal pide que se cumpla la ordenanza vigente, aunque la nueva «esté a punto desde Semana Santa». Los residentes «están muy molestos y se quejan» porque, por ejemplo, se llega al extremo de utilizar mobiliario urbano como asiento para calientes de restaurantes, algo que sucede en la Plaza Juan de Vera; o el exceso de ocupación por las mesas de las terrazas en la plaza de Las Indias.