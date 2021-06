La segunda dosis para los esenciales menores de 60 años que habían recibido AstraZeneca en marzo y principios de abril sigue dando de que hablar. El Ministerio de Sanidad ha decidido retrasar hasta las 16 semanas la inoculación de la segunda dosis –ya sea Pfizer o AstraZeneca– para este colectivo, lo que supone unos 112 días desde la primera dosis. Y son muchos los docentes canarios que están recibiendo una fecha de citación justamente para el día 112, como confirmó la Consejería de Sanidad, y no antes, a pesar de que todos los ensayos clínicos realizados con esta vacuna concreta señalan que la segunda dosis se puede pinchar en un periodo comprendido entre 8 semanas hasta las 12 semanas después de recibir la primera.

Los docentes han sido los primeros en alertar sobre esta situación, que les produce «incertidumbre y preocupación». «No nos parece razonable que haya docentes que tengan su cita para la segunda dosis justo cuando se cumplen las 16 semanas», asegura Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias, quien se preguntó si es necesario hacerlo en el último momento cuando hay vacunas disponibles. Cabe recordar que la Consejería de Sanidad retomó la vacunación a los colectivos afectados por la paralización de AstraZeneca a mediados de marzo y principios de abril este mismo lunes. A juicio de Crespo, no debería ser tan complicado pautar la vacunación de este colectivo de forma que reciba la segunda dosis en el período recomendado y no «en el último momento, a expensas de cualquier imprevisto». España fue el primer país en tomar esta decisión, pero ya no es el único. Tailandia e India también han decidido empezar a inocular la segunda dosis a las 16 semanas. India aseguró haber tomado la decisión tras valorar tres estudios realizados en Reino Unido, pero ninguna mencionaba la idoneidad de retrasarla hasta las 16 semanas. De hecho, ni siquiera la empresa AstraZeneca ha hablado explícitamente de las 16 semanas. Con esta determinación, España se aleja de las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) que establece que el segundo pinchazo se debe dar a las 12 semanas. No hay ningún ensayo clínico probado en humanos la eficacia de inocular la segunda dosis de la vacuna a las 16 semanas. Ni siquiera el ensayo realizado para combinar AstraZeneca con Pfizer realizado en España por parte del Instituto de Salud Carlos III (CombiVacs) ha evaluado la posibilidad de esperar tanto tiempo entre dosis. En este caso, la segunda inoculación también se ha realizado entre las semanas 8 y 12.

24.000 dosis en un día

A pesar de los problemas que surgen en este colectivo, la vacunación en las Islas continúa a buen ritmo. El pasado martes se administraron un total de 24.037 vacunas, la cifra más alta desde el inicio de campaña. En total se han administrado 1,1 millón de dosis en el Archipiélago y esta semana se ha producido el mayor desembarco de vacunas de Pfizer en el Archipiélago, con más de 125.200 dosis. Hasta ahora se ha logrado la inmunización completa de 346.682 personas, lo que supone el 18,53% de la población diana (1.871.033 personas). Asimismo, en el Archipiélago otras 449.029 personas han recibido una dosis de alguna de las vacunas disponibles, lo que supone que un total de 795.711 personas que han recibido, al menos, una dosis de la vacuna, es decir, el 42,53% de la población diana.