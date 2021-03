Coalición Canaria plantea un acuerdo unitario de las administración insular para luchar contra un desempleo en la Isla que cifra ya en 123.823 personas y que, argumentan desde sus filas, “crece mes a mes”. Ese el motivo del pleno extraordinario y monográfico que a propuesta del Grupo Nacionalista se ha programado para mañana en el Cabildo. CC-PNC propone trece medidas específicas –resumidas en el texto adjunto– de apoyo económico para las empresas y los sectores afectados.

Desde CC apuntan a que a esos 123.823 parados (datos de febrero) en la Isla hay que añadir otros casi 30.000 afectados por los ERTE. En apenas un año, sólo el número de desempleados en Tenerife se ha incrementado en un 38%. Un saldo terrorífico que apenas enseña una realidad “que afecta de manera más sangrante a sectores más vulnerables y también a los colectivos de jóvenes y mujeres de la Isla”, valoran desde CC.

En todas las comarcas

El paro, según CC, ”afecta, además, a todas las comarcas e incluye, de manera especial, a los municipios más pujantes”. Ya fuera “porque concentraban una parte importante de la actividad económica de servicios y administrativa, como es el caso del Área Metropolitana” o, por contra, “en aquellos en donde la presencia de la actividad turística es más importante”. En estos últimos municipios el peso sobre la población laboral del volumen de los ERTE es también mayor, por su dependencia turística.

Para CC, “las medidas impulsadas por el Cabildo destinadas a paliar esta situación no han sido suficientes: dejan a muchos parados atrás”. En este sentido, añaden estas fuentes, “el plan de empleo con los municipios, la medida estrella del plan de choque, apenas alcanzaría para compensar el incremento de paro que hemos tenido durante febrero”.

“El relato que arrojan las cifras –añaden– tiene una vertiente social clara, con un histórico incremento de las cifras de exclusión y pobreza”. Según el diagnóstico de las entidades sociales, valoran, “la pobreza en Canarias se ha cronificado, aumentando los niveles de pobreza severa que ya existían a pesar del crecimiento anterior”.

Un año de pérdidas, señalan desde CC-PNC, “no puede compensarse con apenas 1.000 euros cobrados a final de 2020 en beneficio de unas 2.500 empresas”. Consideran que “se ha dejado sin cobertura al sector artesanal; no se ha reaccionado para compensar a empresas y autónomos ante la pérdida derivada del cierre de Navidad: no se han articulado medidas especiales en favor del sector turístico; el sector del taxi no ha tenido atención especial y las medidas de compensación para los sectores agrarios más castigados han sido muy marginales”.

Concluyen los nacionalistas: “Se necesitaba mayor ambición, mayor rapidez, mayor cobertura... Ahora es preciso redoblar el esfuerzo para que el Cabildo sea este año un verdadero agente catalizador de la potencialidad de la Isla para salir de la crisis”.

Mejora de la red de miradores

El grupo nacionalista ha logrado que la Corporación insular apruebe realizar un Plan de Miradores con el fin de mejorar la oferta turística de la Isla. La consejera Diana Mora ha defendido una moción en la comisión plenaria de Turismo para que el Cabildo ponga en marcha ese documento “para acondicionar los principales miradores de Tenerife, tanto en su espacio físico y accesibilidad, como su equipamiento, señalética y paneles informativos”. Mora agradece el apoyo de todos los grupos políticos para sacar adelante la propuesta “de la que saldremos beneficiados todos.