Canarian Airways, en riesgo alto de insolvencia

Lattitude Hub, la empresa matriz de la aerolínea Canarian Airways que pretende conectar el Archipiélago con destinos nacionales y europeos a partir de junio, carece de solvencia financiera y tiene un riesgo máximo de impago. Así lo evidencian los datos de sus cuentas y la información financiera depositada por la sociedad en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme). Esta compañía puede tener muchas dificultades para hacer frente a sus obligaciones comerciales a medio y largo plazo si se tiene en cuenta que en estos momentos solo dispone de un capital social desembolsado de 195.000 euros, un fondo modesto para la actividad que pretende desempeñar: el transporte aéreo de pasajeros. Una cantidad pequeña si se tiene en cuenta la inversión de cuatro millones de euros anunciada para la nueva aerolínea durante su presentación. Pese a esta situación económica el Cabildo de Tenerife ha acordado conceder 700.000 euros a la compañía.

Lattitude Hub tiene ahora la consideración de pequeña empresa, domiciliada en una vivienda sin ningún tipo de distintivo alusivo a la sociedad, en una urbanización residencial del municipio de El Rosario. No tiene ningún empleado y su actividad ha sido mínima desde su constitución. Su flujo de tesorería, uno de los principales indicadores para medir la salud económica de una empresa y que recoge la liquidez de una sociedad para hacer frente a sus pagos, fue negativo en 2019. De esta manera, su índice de solvencia financiera, que determina el potencial de las empresas para cubrir las deudas que puedan ser contraídas, llegaría tan solo a 6.000 euros.

La sociedad fue creada el 23 de diciembre de 2019 con un capital de 15.000 euros por One Airways y Óscar Trujillo, fundador y CEO de esta aerolínea. No fue hasta agosto de 2020 cuando Trujillo pasa a ser administrador mancomunado junto con Jorge Marichal, presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) y de la patronal hotelera nacional, después de que hubiesen fructificado las negociaciones para poner en marcha una aerolínea canaria. Marichal ha sido el principal valedor de la creación de una compañía área en el Archipiélago para tratar de reducir la alta dependencia que la industria turística tiene hacia los turoperadores y empresas foráneas que se encargan de mantener la conectividad.

Lattitude Hub Sociedad Anónima cuenta como socio único con One Airways SA, la compañía aérea que, tal y como consta en el dossier de prensa entregado a los medios durante la presentación de Canarian Airways el pasado miércoles, ejercería como operador aéreo al disponer de las certificaciones internacionales necesarias para operar los vuelos comerciales. Sin embargo, todavía no cuenta con el certificado de operador aéreo (AOC por sus siglas en inglés) para volar el Airbus A319, la aeronave con la que empezaría a trabajar la aerolínea a principios de verano y cuyos billetes querían comenzar a vender en marzo.

Sin embargo, la situación financiera de One Airways tampoco es demasiado alentadora. Con un riesgo elevado de impago, la solvencia de la aerolínea también es dudosa.

Fundada el 18 de septiembre de 2009 por Óscar Trujillo como socio único y administrador único, tiene su sede social en una oficina ubicada en el número 13 de Cañada Real de Merinas, en Madrid, muy cerca del Aeropuerto de Barajas, y su actividad es el transporte aéreo de pasajeros.

En 2018, nueve años después de su nacimiento, solo tenía dos empleados fijos y otro temporal, por lo que se trata de otra pequeña empresa.

One Airways experimentó pérdidas continuadas al menos entre 2014 y 2017, llegando a ser este último año de algo más de 35.000 euros. Sin embargo, en 2019 la compañía cerró el ejercicio con un beneficio de 90.441 euros.

En cuanto a la situación financiera, tiene un endeudamiento considerable que en 2018 ascendía a algo más de 1,1 millones. Tiene suscrito con una entidad bancaria un contrato de arrendamiento o leasing, –una de las fórmulas que utilizan las pequeñas compañías para operar con aviones alquilados–, así como otro préstamo.

Una situación que hace que su solvencia financiera esté marcada en un máximo de 77.000 euros, una cantidad también muy limitada para afrontar la actividad que pretende iniciar.

Además, también tiene un fondo de maniobra y un flujo de tesorería muy reducido, sobre todo si se tiene en cuenta la actividad que desempeña.

Según un artículo publicado en la web de Realia, grupo al que pertenece el edificio donde está instalada la sede de One Airways en Madrid, la empresa inició sus actividades en 2009 como centro de formación aeronáutica para luego convertirse en una organización de mantenimiento de aeronavegabilidad continuada, al mismo tiempo que trabajaba para obtener el certificado de operador aéreo, que logró en 2017, y que por ahora solo le acredita para pilotar aviones ligeros de la familia Cessna 500/501. El artículo señala que con este certificado han prestado servicios para la Organización Nacional de Trasplantes y la Organización Catalana de Trasplantes y han realizado también operaciones de evacuación aérea medicalizada.

El 8 de abril de 2020, One Airways anunció que había creado una sucursal en el marco de la Zona Especial Canaria (ZEC), que establece condiciones fiscales ventajosas a las empresas que se instalen en las Islas o que empleen el Archipiélago como base para el desarrollo de sus negocios, a cambio de una serie de requisitos. Uno de ellos es realizar una inversión mínima de 100.000 euros dentro de los dos primeros años desde el momento de su inscripción y otra es crear al menos cinco puestos de trabajo en los primeros seis meses de actividad desde su registro y mantener ese promedio en los años siguientes, una condición que One Airways no ha cumplido, ya que solo cuenta con dos empleados fijos, a pesar de que anunció en abril del año pasado que su intención era crear 60 nuevos puestos de trabajo.

Ya en aquel momento hace casi un año, la aerolínea aseguró que operaría desde su nueva base en el aeropuerto Tenerife Sur. Sin embargo, hasta ayer One Airways no contaba con ninguna oficina o espacio en el Reina Sofía. También manifestó que operaría con una flota de aeronaves de la familia Airbus A319, a pesar de que ni en ese momento ni tampoco ahora tienen un certificado de operador aéreo que les posibilite navegar con este tipo de aviones.

Por lo tanto, las dos sociedades sobre las que se sustenta Canarian Airways, –que cuenta con el apoyo de 14 empresarios hoteleros, así como con una aportación de 700.000 euros del Cabildo de Tenerife que lo convertirían en propietario del 25% de las acciones–, son pequeñas empresas, con un patrimonio limitado, que no pueden abarcar operaciones financieras elevadas y tampoco cuentan con una solvencia acreditada, lo que dificulta mucho que pueda materializarse, al menos por el momento, la actividad de transporte aéreo de pasajeros para la que fue creada.

“La más solvente del mundo”

El presidente de Canarian Airways, Jorge Marichal, destacó el 13 de febrero en una entrevista en el periódico La Voz de Galicia que la nueva compañía aérea canaria era en la actualidad la “más solvente del mundo”. El también presidente de la patronal hotelera nacional y tinerfeña aseguró que es un momento arriesgado para emprender este proyecto, pero que también puede ser el mejor, ya que muchas aerolíneas se han quedado por el camino debido a la crisis y se pueden ocupar los huecos que han quedado libres en el mercado. A pesar de que Lattitude Hub, la empresa matriz de Canarian Airways, tiene en estos momentos un riesgo alto de impago y su solvencia es limitada, Marichal señala en esta entrevista que “en breve” se ampliaría la flota de aviones, no solo de Airbus A319, sino con otro tipo de aeronaves.