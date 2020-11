La obra de la piscina comienza casi cinco años después del cierre

Las excavadoras comenzaron ayer a demoler las instalaciones de la vieja piscina municipal de Puerto de la Cruz, casi cinco años después de un cierre que dejó sin lugar de entrenamiento a mil usuarios y tres clubes deportivos. El próximo 13 de diciembre se cumplen 5 años del cierre de la piscina por una grave avería en su sala de máquinas, pero será el primer aniversario que se cumpla con el proyecto del futuro Centro Insular de Deportes Acuáticos de Tenerife (Cidac) ya en marcha.

Durante toda la jornada no dejaron de compartirse, a través de WhatsApp y redes sociales, imágenes de las excavadoras demoliendo la vieja piscina. El inicio de la obra era un viejo anhelo de los portuenses y fue celebrado por entidades como el Club Natación Martiánez, que afirmó en su perfil en Facebook: "Han comenzado las obras de la piscina de Puerto de La Cruz, nuestra casa, de la que llevamos cinco años fuera. Esta imagen nos llena de ilusión y esperanza y, desde aquí, nuestro deseo de que todo fluya sin problemas y se puedan cumplir los plazos previstos. En lo que podamos colaborar, ahí estaremos. ¡Nuestros deportistas y la historia de este club se lo merecen!".

El ex edil de Urbanismo de la ciudad turística, Juan Carlos Marrero (CC), tampoco escondía su satisfacción ni su agradecimiento al anterior presidente insular: "Llegó el momento por el que llevo esperando hace más de 25 años y por el que trabajamos sin descanso los últimos cinco años. La sensación que tengo hoy no hay dinero para pagarla, no se puede robar, ni comprar, ni tomar prestada. Se tiene, se siente, se vive. ¡Puerto de la Cruz lo consiguió! Gracias Carlos Alonso, sin tu empeño y compromiso esto no hubiera sido nunca realidad. Y que digan lo que quieran, a mi no me lo contaron, ¡yo lo viví!".

David Hernández (ACP), concejal responsable de Ciudad Sostenible, también celebró el inicio de los trabajos con un expresivo "¡ahora sí!", y explicó que el pasado viernes firmó el acta de replanteo para el comienzo de las obras: "Seguimos el camino que comenzó en diciembre de 2015 con el cierre tras muchos años de abandono. Pondremos todo nuestro esfuerzo para que entre todas, alcancemos nuestro objetivo".

El exconcejal de Deportes Javier González (PP) también quiso celebrar una noticia tan esperada: "Comenzaron las obras de la infraestructura deportiva más importante del norte de la isla en los últimos años. Estoy particularmente contento porque finaliza un arduo trabajo de cinco años entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Se ha tenido que trabajar de forma muy dura a intensa para mantener el proyecto inicial, el más ambicioso y el que merecían esta ciudad y todo el norte de la isla".

El presidente del Cabildo, Pedro Martín (PSOE), visita hoy, a las 9:30 horas, las obras junto al alcalde portuense, Marco González (PSOE), y la consejera insular de Deportes, Concepción Rivero (Cs).