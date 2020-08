El Cabildo destinará cuatro millones más a las ayudas para micropymes y autónomos

El Cabildo de Tenerife abrirá una nueva convocatoria de ayudas destinadas a paliar las consecuencias que la crisis provocada por el coronavirus ha dejado en las microempresas y autónomos de la Isla, con el objetivo de poder atender todas las solicitudes. De esta manera, la Institución insular ha acordado destinar hasta cuatro millones de euros más a estas subvenciones, después de que los 4,3 millones de euros de la primera convocatoria resultaran insuficientes para sufragar las más de 7.000 solicitudes.

La consejera insular de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior, Carmen Luz Baso, explicó ayer en el pleno como respuesta a una pregunta formulada por la portavoz popular, Zaida González, que las micropymes y autónomos que se hayan presentado a la primera convocatoria, pero no hayan sido beneficiarias de las ayudas por faltas de fondos, podrán volverse a presentar a esta segunda y no se les volverá a requerir la documentación. Además, también podrán inscribirse microempresas con hasta cinco asalariados y profesionales por cuenta propia, que no hubieran podido hacerlo en el primer plazo. Los solicitantes deben haber tenido que suspender su actividad por el estado de alarma y haber visto disminuidos sus ingresos del mes de marzo en más de un 60% respecto a la media mensual del semestre anterior.

De esta manera, Baso aseguró a EL_DÍA que el objetivo de esta segunda convocatoria "es poder atender a todo el tejido empresarial" y que los beneficiarios "puedan contar con las ayudas antes de final de año". Esta ha sido la razón de iniciar esta segunda convocatoria sin haber resuelto todavía la primera, ya que la consejera explicó que "si hubiéramos esperado el pago hubiera sido el próximo año y el objetivo es agilizarlo lo más posible".

Baso apuntó que a partir de ahora tendrá que comprobarse si las más de 7.000 solicitudes cumplen los requisitos. Aquellas que cumplan se ordenarán en función de las bases y se entregarán las ayudas, de hasta mil euros, hasta que se agoten los fondos. Las solicitudes que se queden fuera podrán optar a la segunda convocatoria junto a aquellas microempresas y autónomos de nueva solicitud.



Sistema eléctrico



El pleno también aprobó ayer una moción institucional a través de la que reclama al Gobierno de España, al Ejecutivo regional y a los operadores implicados que se realicen las inversiones necesarias en el sistema eléctrico para evitar que se produzcan nuevos apagones generales, como el que dejó sin luz a la Isla el pasado 15 de julio, y que posibiliten la adecuación del sistema eléctrico a los objetivos de la política de transición energética.

Asimismo, el pleno también acordó instar al Gobierno de Canarias a la realización de una auditoría de las redes de transporte y distribución e infraestructuras eléctricas de la Isla, con el objetivo de verificar sus condiciones y estado de funcionamiento y que las conclusiones obtenidas en esta auditoría sean incorporadas a las planificaciones. El acuerdo también incluye convocar a las partes integrantes de la Mesa de Energías Renovables antes del 30 de septiembre para fijar una hoja de ruta, tratando asuntos relativos tanto a las energías fósiles como renovables, para que sus acuerdos acerca de la definición del modelo energético insular queden reflejados en los diferentes instrumentos de planificación. Además, se insta a las administraciones responsables a trabajar para implantar un nuevo modelo energético para la Isla.