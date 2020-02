José Domingo Regalado: "El municipio será motor económico en las próximas décadas"

Es uno de los alcaldes más jóvenes de la Isla y de la comarca, convencido de que el municipio que preside precisa de una atención aún mayor en materia de infraestructura básica, especialmente en lo referente al agua y a las carreteras, pero también en Sanidad y, especialmente, en Educación. El hecho de que sea uno de los lugares del país con mayor incremento demográfico le impulsa a demandar obras con las que responder a los servicios que presta el Consistorio a la ciudadanía. Tiene claro que el futuro de Tenerife para por este enclave al Sur de la Isla.

Casi 44 millones de presupuesto, pero sin el visto bueno de la Intervención e incumpliendo la regla de gasto. ¿Es cierto lo que dice el PSOE?

Según el informe emitido por Intervención, con fecha de diciembre de 2019, el Ayuntamiento cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de límite de deuda pública. No tenemos deuda financiera tras pagar casi 10 millones de euros en diciembre de 2018, dejando en menos de dos años la deuda a cero, además de haber saneado la sociedad municipal Grasur, que estaba en números rojos. A lo que se refiere la oposición es a la discrepancia planteada por el aumento de la partida de Personal, pero que se debe a la aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo, aprobada por unanimidad en el pleno de diciembre de 2018; un documento que debería haber tenido el Ayuntamiento hace 30 años y que hemos sido capaces de aprobar en dos años de gobierno. El presupuesto de 2020 cuenta con todo el contenido necesario para su aprobación, como ocurrió el lunes pasado.

¿El Ayuntamiento podría ser intervenido por el Estado?

Si se refiere en la actualidad, la respuesta es negativa. Los incumplimientos de la regla de gasto son situaciones coyunturales. Con la liquidación del ejercicio anterior, la situación real nos presenta una administración saneada, sin deuda financiera y cumpliendo con el periodo medio de pago a proveedores. Para inversiones este año se contemplan alrededor de 3.700.000 euros, con un plan de barrios con mejoras en todos los núcleos, destacando las de saneamiento, la red de agua potable, red de pluviales y el plan de asfaltado para reformar casi 40 calles.

¿Hay casi ocho millones de euros sin definir su destino?

Todo el presupuesto tiene definido su destino. Los créditos están ordenados según la finalidad y objetivos que persiguen.

¿Cuáles son las líneas de ejecución del presupuesto?

Son 43.921.231 euros, un presupuesto que crece para que Granadilla de Abona avance en la mejora de los servicios e infraestructuras; sube un 5,28% y aumenta más de 2,3 millones. Es social e inversor. Social porque a promoción y atención social destina una cantidad superior a 5 millones; inversor porque cuenta con un plan de barrios por 3.672.975 euros. No podemos olvidar lo que el PSOE dedicó a obras 269.453 euros en 2016. Esto quiere decir que este gobierno dedica más de 3,4 millones por encima. Era más alta la inversión en 1985 que la de los socialistas en 2016.

¿Qué se plantea en empleo?

Granadilla es el quinto municipio de más de 40.000 habitantes con menos paro de Canarias. La partida para empleo es de 400.000 euros. La mejora de la empleabilidad pasa por potenciar la formación en todos los niveles. Es necesaria la construcción de un centro de formación profesional y la creación de formación universitaria presencial. Ya hemos encargado un estudio a la ULL, donde se recogen las necesidades de formación y los nichos de empleo, con el objetivo de que se implante a medio y largo plazo una propuesta de formación universitaria de posgrado que dé respuesta a la demanda del mercado y se aporten soluciones a los problemas de cualificación para la creación y mantenimiento de empleo de calidad.

¿Disminuye la cuantía social en casi 500.000 euros?

La promoción social asciende a más de 5.148.000 euros. Si lo comparamos con el presupuesto del PSOE de 2016, este era de 4.100.000 euros. Crece en más de un millón de euros en 2020.

¿El gasto en fiestas sube?

Lo que sube es la partida de Cultura, que está dentro del capítulo de Cultura y Fiestas. El motivo es el compromiso de este gobierno para crear la primera Escuela Municipal de Folclore.

¿Se lo pone fácil el PP?

Granadilla de Abona tiene un grupo de gobierno, independientemente del partido político que gestione cada área. Mi forma de trabajar no es la de mirar los partidos. La forma de avanzar es trabajar en pro del interés general.

¿Por qué convirtió las salas velatorio en una bandera?

Las salas velatorio no se han convertido en una bandera política. Lo que he hecho es trabajar para dar respuesta a una demanda y una necesidad real. Granadilla tenía un problema, que era que su PGO de 2005 prohibía la construcción de salas velatorio fuera del cementerio y, unido a la aplicación del decreto de sanidad mortuoria, las salas velatorio existentes no cumplían. Iniciamos la modificación del PGO para poder construir nuevas y actualizar las actuales. Quien abandera el rechazo y pone piedras en el camino es el PSOE, que vota en contra de esa modificación del PGO. Pese a todos los obstáculos, las obras de la sala velatorio del casco comenzarán en marzo, se acondicionará la sala velatorio de Chimiche, ya que existe proyecto y partida en el presupuesto, y se redactará el proyecto de las de San Isidro este año.

Lo del saneamiento y la contaminación, ¿es infortunio, problema sobredimensionado o error de gestión?

El principal problema es no contar con un sistema de depuración de aguas ni con instalaciones acordes al crecimiento poblacional. No es el momento de buscar culpables, sino soluciones, lo que pasa por la construcción de la depuradora de aguas residuales e industriales en el polígono, ahora a licitación por 6,8 millones; también pasa por la depuradora de Los Letrados, que evitará verter al mar y requiere la firma del convenio entre el Cabildo y el Estado para licitar una obra que cuenta con proyecto técnico y terrenos, con un presupuesto de más de 17 millones y 24 meses de ejecución. Además, está aprobado el proyecto de actuaciones en la red integral de San Isidro y la sustitución del colector del paseo marítimo de El Médano, por 1,6 millones.

¿Cumple este Cabildo con los compromisos heredados?

Debe seguir invirtiendo, independientemente del partido que gobierne. Es muy importante que se ejecuten los proyectos previstos. Por poner un ejemplo, en El Médano tendrá que realizar la residencia de mayores, con 100 plazas. También es prioritaria la rotonda de El Médano, la mejora de la Oficina de Turismo o la rehabilitación del paseo de madera.

¿Avanzan los centros educativos proyectados?

Granadilla de Abona es uno de los que más crece en población en toda España. Este último año en más de 1.775 personas, con más de 60.000 empadronados. Necesitamos la implicación del Gobierno canario para que todos los proyectos sean una realidad pronto, porque son imprescindibles.

¿Sigue la costa necesitando infraestructura sanitaria?

Especialmente Los Abrigos, que con 7.000 habitantes requiere un consultorio y seguiremos demandándolo.

¿Hay solución para el tráfico?

No en un corto plazo de tiempo. Los titulares de fechas y de soluciones milagrosas son engañosos. Para nuestro municipio, es esencial la construcción del tercer carril entre San Isidro y la zona turística; el enlace de Cocarmen y una vía exterior que circunvale San Isidro para descongestionar la avenida Santa Cruz; la ampliación de la TF-64, en subida, entre San Isidro y Granadilla y las rotondas del Hermano Pedro y de El Médano.

Granadilla es el municipio cuya demografía crece más, el de la diversificación económica, el desarrollo y las grandes infraestructuras. ¿Considera reconocido ese papel?

No podemos imaginarnos el futuro de Tenerife sin el avance y el crecimiento de Granadilla de Abona. Es indudable que este municipio está llamado a ser el motor económico en las próximas décadas. Ahora bien, debemos trabajar con una visión de futuro, sin volver a cometer los errores del desarrollismo, teniendo en cuenta la sostenibilidad y que las infraestructuras deben servir para el bienestar de las personas.