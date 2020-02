Hoy, fin del plazo para alegar al deslinde

El expediente de revisión, en el tramo de costa de unos cuatrocientos ochenta y cinco (485) metros comprendido entre los vértices m-147 a m-155, de la línea de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa, comprendido entre la Urbanización Costabella a Punta del Bocinegro, T.M. de Granadilla de Abona, Tenerife, aprobado por O.M. de fecha 25/11/2002 concluye hoy su periodo de exposición pública. Tanto ATAN como la Asociación Salvar La Tejita presentaron alegaciones. Entre ellas está "que el vallado colocado para construir el hotel estrangula la circulación natural de la arena de la playa El Chinchorro poniendo en riesgo este litoral". El portavoz de este grupo, Daniel Duque, y en consonancia con lo expuesto en el documento remitido por el consejero Valbuena a Costas, incide en la catalogación de suelo no urbanizable aplicable a la superficie que ocupa la construcción en marcha debido, "por cuestiones no imputables a la administración", a que "no está consolidado debido a que no comenzaron la urbanización en el tiempo estipulado". La consecuencia de ello debe ser "que el área de servidumbre debe establecerse en 100 metros y no en 20", apostilla Duque.